Наиболее значимые достижения Украины в 2016-м (ВИДЕО)

31.12.2016 (11:50)

Украине и ее гражданам есть чем гордиться

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Уходящий год был сложным, но при этом Украина добилась и немалых побед в совершенно разных сферах деятельности – от космических разработок до спорта, от кинематографа до альтернативной энергетики.2016 год сегодня завершит свою поступь и уступит место следующему – 2017. Украина и ее граждане доказали, что нам есть, чем гордиться в этом году.Предлагаем вам посмотреть видеоподборку главных достижений украинцев в 2016 году: