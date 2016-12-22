В чем нужно встречать год Огненного Петуха и что должно быть на столе?

31.12.2016 (17:14)

2017 год - год Красного Петуха

Совсем мало времени остается до наступления Нового года. Каждый дом постепенно окутывает предпраздничное настроение и соответствующая суета. Все это сменяется радостью и невероятными ожиданиями чего-то хорошего, что должно наступить вместе с 2017 годом.

Новый год пройдет под знаком Огненного Петуха, который очень специфичен в своих желаниях.

Снискать расположение Красного Петуха в новом 2017 году нелегко, придется выглядеть не просто красиво, а сногсшибательно. Новый хозяин будущего года обожает шик, поэтому встречать его в сдержанных нарядах и пуританских образах просто недопустимо. Образы должны быть смелыми, ярким и непринужденными, но главное - не перегнуть палку.

В чем встречать Новый год 2017?

Предпочтительные цвета для встречи яркой пары "петуха и огня": красный, желтый, золотистый, зеленый, терракотовый, оранжевый, синий и черный. Выбирая цвет, следует ориентироваться на свои вкусовые пристрастия. Кроме того, цвет должен соответствовать загадывать желания. Чего вы хотите для себя в новом году?

Красный цвет отвечает за привлечение любви и власти в нашу жизнь. Цвет семьи - зеленый. Желтый и золотой - цвета богатства и достатка, а также здоровье. Черный и синий цвета способствуют карьере, а терракотовый и оранжевый успешного освоения новых знаний. Белый и серебряный символизируют обновление в жизни, помощь в чем-то новом.

Оттенок и насыщенность цвета выбирайте по своему цветотипу внешности.

Наиболее женственным и праздничным выбором будет платье. Продолжим тему цветов: выбрав красное платье, знайте, вы привлечете много внимания и к этому нужно быть готовой. Если верить известной песни "Ladi in red" Криса де Бурга, в таком платье все мужчины будут в вас влюблены.

Красное платье - это классика вечерней моды наряду с черными комплектами. Оно очень эффектно подчеркивает фигуру, сделав акцент на ее изгибах. Выбрав этот цвет, не забудьте подобрать помаду похожего оттенка, это будет правильное сочетание.

Бархат - модный тренд 2017 года и до самый вечернее материал. Многие боятся носить бархат, считая, что он будет полнить или старить, но на самом деле этого не произойдет если вы правильно подберете фасон платья.

В бархате просто прекрасно выглядят ретро-фасоны - это последний писк моды. А если душа требует всеобщего внимания выбирайте платья в пол с открытой спиной.

Мы привыкли к глубоким декольте, открытые плечи и высоким разрезах. Но голая спина - это вариант для очень смелых. Это самый актуальный тренд в Голливуде. Звезды не никогда стесняются! В платье с открытой спиной главное правильно подобрать прическу, убедитесь, чтобы волосы не закрыли всю красоту.

Символ года 2017 по душе придется бохо стиль, который сочетает драматичность и натуральность, многослойность, объединяющая различные фактуры тканей, а также мудрые принты - например, с мотивами в стиле этно или поп-арт, графическими, флористическими и футуристическими узорами эффектом разноцветной мозаики . Чтобы не разгневать хозяина будущего года - Петуха, в наряде не следует допускать намеков на хищников - рекомендуется отложить напоминают о них аксессуары - например, из кожи рептилий.

К новогоднему наряду рекомендуется выбрать аксессуары с необычным дизайном. Весьма эффектно на празднике будут выглядеть дорогие украшения с драгоценными или полудрагоценными камнями, серебряные или золотые - Петух их особенно приветствует. Можно также дополнить модный образ яркой большой бижутерией, а также жемчужным или коралловым ожерельем.

Что в год Петуха 2017 должно быть на столе?

Чтобы не раздражать Красного Петуха, нужно прежде всего исключить из меню блюда из мяса птицы, а также цельных яиц. Чтобы Хозяин не сердился на вас. А вот рыба и морепродукты в любом количестве будут уместны. Порадуйте гостей блюдами из кальмаров и креветок.

Больше фруктов, овощей, как свежих, так и консервированных, зелени. И вам полезно, и Петуху утешение. Из основных блюд подойдет свинина, говядина, баранина, и к тому же, если возможно, цельным куском, запеченным в фольге или рукаве с ароматными травами.

Сладкий стол может быть традиционным. Одно пожелание: украсьте торт, пирожные, печенье хоть какими-то зернами злаков, например, кунжутом, льном. Как легкие десерты кстати подойдут ягодно-фруктовые муссы или желе.

В Огненного Петуха проблемы с алкоголем, так как он натура буйная, задиристая, легко идет на конфликт, поэтому крепкие напитки отложите в сторону или употребляйте очень умеренно. Постарайтесь не переборщить. А поссориться в праздник - это крайне плохая примета. Поэтому встречаем новый 2017 петуха, мирно улыбаясь, без конфликтов, избегая серьезных острых тем.

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