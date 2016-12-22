Дорогие читатели! Поздравляем вас с Новым 2017 годом!

31.12.2016 (19:07)

Желаем вам, дорогие друзья, прожить 2017 год без катаклизмов и потрясений!

Дорогие читатели , мы говорим вам спасибо за ещё один совместно проведённый год. 2016-й был переполнен событиями, радостными и трагическими, оптимистическими и кризисными. Год был очень разным и насыщенным. Високосным. Есть что вспомнить.

И даже, если что-то хочется вычеркнуть из списка, от прошлого не уйти. Поэтому, бегло оглядываясь на год уходящий, лучше вглядеться попристальнее в будущее. Оно будет таким, каким захотите видеть и сделать его вы, каждый из нас, мы вместе.

Пусть весь 2017 год вас сопровождает любовь. Родителей и детей, коллег по работе и своей второй половинки, соседей и даже незнакомых людей. Именно любовь движет человечество вперед и делает мир более гармоничным, добрым и милосердным.

Пусть ваш дом будет полной чашей, пусть вас ценят на работе, пусть беды обходят вас стороной. Желаем здоровья и благополучия, исполнения самых заветных желаний, светлых помыслов и благодарных поступков.

Будьте счастливы, любимы и успешны в новом 2017 году!