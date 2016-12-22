Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 1 января 2017

01.01.2017 (06:04)

Облачная погода будет держаться в Ужгороде до самого вечера. Без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 7-12 °, в горах местами 13-18 ° мороза, днем 0-5 ° мороза.

В Ужгороде 1 января 2017 переменная облачность, без осадков. Местами гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура ночью 8-10 °, днем 1-3 ° мороза.

Температура за последние 130 лет 01 января:

МАКС: 12.2° (1999)

МИН: -22.1° (1977)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святого Бонифатия. Народная примета гласит: «Каков первый день января, таков и первый день лета». Принято было считать, если первый день в году веселый (счастливый), то и год будет таким же (и наоборот). На погоду в этот день указывали птицы: если синички с утра пищат — к морозу, если воробьи нахохлились, следует ожидать непогоды. Также в старину заметили, если утром густой иней на деревьях, то год будет урожайным.