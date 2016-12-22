Новогоднее ДТП в Ужгороде: "BMW" снес 2 столба и перевернулся на крышу (ФОТО)

01.01.2017 (11:46)

В Ужгороде "BMW" снес 2 столба и перевернулся на крышу

В новогоднюю ночь в Ужгороде, на улице Собранецкой, 35, экипажем патрульных полицейских было обнаружено дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "BMW".

В Управлении патрульной полиции Ужгорода и Мукачево сообщили, что водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего тот сначала столкнулся с бетонным ограждением, после чего снес два электрические столба и перевернулся на крышу.

Как написал Ужгородский журналист Виталий Глаголы, который стал очевидцем ДТП, - Допраздновались... на Собранецкой в ​​Ужгороде водитель BMW 5-series столкнулся с бетонным ограждением, после чего снес два электрические столбы. Машина перевернулась на крышу. В авто были два человека, водитель госпитализирован. Легковушка восстановлению не подлежит.

Судя по повреждениям, можно только представить, с какой скоростью авто неслось, чтобы протаранить 2 столба. Легковушка восстановлению не подлежит. При этом водитель получил лишь незначительные ушибы мягких тканей лица. Пассажир травм не получила.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции.

Пользователи соцсетей сообщают, что за рулем BMW 5-series был студент иностранец, вероятно из Египта.

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