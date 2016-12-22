Гарант заявил о "временной украинской оккупации" (ВИДЕО)

01.01.2017 (12:06)

Порошенко оговорился в Мариуполе: "Украинская оккупация - это временно"

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31 декабря выступая в Мариуполе президент Петр Порошенко оговорился. Он заявил, что "украинская оккупация – это временно". Его никто не поправил и заявление было встречено аплодисментами. Более того, этот ролик выложили на официальной странице главы государства в "Фейсбуке".Заявление Порошенко начали широко обсуждать в соцсетях. Пользователи высказывают мнение, что "сейчас начнется зачистка" информационного пространства, в том числе страницы украинского президента в Facebook, где была выложена видеозапись.Некоторые пользователи называют это "оговоркой по Фрейду", другие строят предположения, с чем это может быть связано.