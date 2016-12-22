Гороскоп на неделю (2 - 8 января)

01.01.2017 (12:39)

Недельный гороскоп с 2 по 8 января

Что вам предсказывают звезды на этой неделе? Астрологический прогноз на неделю расскажет каждому Знаку Зодиака о благоприятных моментах и предостережет от необдуманных поступков. Недельный гороскоп поможет вам провести неделю максимально интересно и эффективно!

ЗДЕСЬ можно ПОСМОТРЕТЬ сбылись ли предсказания НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

Овен



На этой неделе с заоблачных высот придется спуститься хотя бы на одну ступень. Чем ближе к земным делам вы будете, тем больше у вас шансов на успех в реальности, а не в воображении. Будьте прагматичны. И не стоит опасаться, что кто-то назовет вас меркантильным - это от зависти. В семейном споре не стоит занимать активную позицию, лучше вообще постараться от него уйти. В четверг не избегайте общения, так как любые контакты будут благоприятны для вас. В пятницу ваше может воплотиться в жизнь давнишнее желание. Избегайте действий из альтруистических побуждений - спасибо вам не скажут.

Телец



Для вас сейчас один из самых волнующих вопросов - это вопрос карьеры. Однако в эти дни вам нужно посвятить побольше времени семье. А наедине с собой вам необходимо определить, чего вы хотите от жизни. Постарайтесь изменить систему ценностей, и вы увидите, как изменится ваше восприятие мира. Постарайтесь помогать окружающим, но не взваливайте все проблемы на себя. Блесните своим очарованием в дружеской компании. Посетите интересную выставку, которая позволит обогатиться новыми впечатлениями.

Близнецы



Ваши решительность и активность позволят осуществиться большей части ваших планов и замыслов. Одна из важнейших задач на этой неделе - это налаживание перспективных партнерских отношений в любви, работе и творчестве. У вас хватит запала и энергии поддерживать и координировать действия партнеров. Путешествия обещают быть приятными, впечатлений и знакомств будет немало. Постарайтесь не планировать ничего серьезного на среду, этот день продет под знаком легкомыслия. Вторая половина недели обещает веселье и праздничное настроение.

Рак



Неплохо складывающиеся деловые отношения могут неожиданно перейти в другую плоскость. Однако остерегайтесь служебных романов, они могут испортить вашу карьеру. Не исключено, что какой-то проект вам придется начинать с начала. Желательно пересмотреть свой стиль поведения, возможно - сменить свой имидж. Постарайтесь быть адекватны ситуации. Понедельник и четверг - самые плодотворные дни недели, когда можно сделать намного больше, чем запланировано.

Лев



На этой неделе вам предстоит сделать немало: вместо рабочих проблем появятся домашние, вы будете буквально нарасхват. Но чтобы в такой ситуации не оказаться в состоянии выжатого лимона, постарайтесь придерживаться философских взглядов на происходящее. В понедельник настройтесь на некое событие, которое не пройдет для вас незаметно. В среду будьте осторожны, опасайтесь интриг и подлости.

Дева



На этой неделе, помогая другим людям, вы поймете, как лучше справиться со своими проблемами. Появится возможность отправиться в небольшую поездку, кого-то навестить, с кем-то встретиться. В среду при общении с родственниками могут возникнуть неожиданные ситуации, которые повлекут совсем нешаблонные действия с вашей стороны. Ваши советы, данные близким людям, будут весьма своевременны и могут помочь им улучшить состояние своего здоровья.

Весы



На этой неделе вы можете стать заметной фигурой в обществе. Ваши ум, чувство юмора и опыт будут полезны вашему окружению. Только не стоит слишком задирать нос и выглядеть высокомерно. Встречу с друзьями лучше запланировать на среду или пятницу, а субботу или воскресенье рекомендуется провести за городом вместе с семьей.

Скорпион



Хорошее время! Забудьте, наконец, о рабочих проблемах. Сейчас нужно отдохнуть и набраться сил. Все дела лучше отложить. Имейте в виду, что очень многое из того, что вы пожелаете на этой неделе, может сбыться, так что стоит быть осторожнее в своих желаниях. Или, хотя бы, следить за четкостью формулировок. Учитесь совмещать старое и новое, отбрасывая все лишнее. Четверг лучше провести дома, посвятив его бытовым проблемам. В пятницу вы можете прекрасно повеселиться на дружеской вечеринке, за городом, где вы почувствуете себя душой компании.

Стрелец



На этой неделе о себе активно и ярко может заявить дар предвидения, вам в эти дни может открыться то, что не один оракул не сможет предсказать. Доверяйте своей интуиции. Понедельник и вторник могут быть посвящены, непродолжительным, но важным мероприятиям. В пятницу вероятно знакомство с людьми, которым будут интересны ваши проблемы. В воскресенье будет важным сохранять хладнокровие и выдержку и не поддаваться на провокации со стороны, которых может оказаться в избытке.

Козерог



На этой неделе самой важной задачей будет обретение влиятельных связей и получение достоверной информации. В понедельник лучше заняться завершением незаконченных дел, особенно мелких. Во вторник отправляйтесь на лыжную прогулку, сводите детей в кино или в цирк. В пятницу не доверяйте случайным знакомствам и будьте осторожны при общении с давно знакомыми людьми, в этот день есть вероятность разрыва отношений и ссоры.

Водолей



На этой неделе вас ожидают интересные культурные события. Уловите направление ветра перемен, чтобы максимально воспользоваться благоприятными возможностями. Сохраняйте честность в отношениях, и тогда никакие слухи не смогут повредить вам. Во вторник вы можете почувствовать, что накопившиеся дела не терпят отлагательства. Четко спланируйте этот день: тогда вам удастся сделать все, что необходимо. В середине недели ваш разумный компромисс по отношению к деловым партнерам может принести неожиданную прибыль.

Рыбы



Неделя способствует подведению некоторых итогов. Не сожалейте об утраченных возможностях, вполне вероятно, что вы просто неверно оцениваете ситуацию. Изменить прошлое вы можете, только изменив к нему свое отношение. Прислушайтесь к внутреннему голосу. Уделите побольше внимания детям, им необходим ваш совет. Отправляйтесь всей семьей на каток.



