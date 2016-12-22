Из новогоднего шоу Квартал 95 вырезали номер про Авакова (ВИДЕО, ПОЛНЫЙ ВЫПУСК)

01.01.2017 (18:27)

Из новогоднего эфира Квартала 95 вырезали номер об Авакове

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Как сообщает КП в Украине, снимавшийся три недели назад концерт попал в эфир на канале 1+1 в новогоднюю ночь не полностью. Авакова играл его Юрий Крапов, одетый в стиле гламурного рэп-испонителя: в шубе, с золотыми цепями и в девушек, которые были одеты в форму полиции и выступали в роли помощниц и заместительниц Авакова."Добрый вечер. Для начала разрешите представить свою команду. Итак, номер первый - Альбина. Начальник отдела по борьбе с наркотиками. Практиковалась в Голландии, стажировалась в Колумбии, лечилась в Киеве. Наркотики носом чует", - говорил в своем номере "Аваков".В том же стиле министр представил всех своих помощниц, но телезрители этого не увидели.Полный выпуск Новогоднего Вечернего Квартала 2017Новогоднее обращение к народу - Порошенко, Кличко, Савченко и Януковича | Гули гуси голуби - Новогодняя песня | Как же я жду Новый Год (песня про снежинку) | Все мы немного снежинки - монолог В. Зеленского | Новогодние новости на канале Дискавери | Оральна звезда - Наталья Могилевская - Новогоднее Сербское телевидение | У меня все хорошо - Дмитрий Добкин в гостях у Вечернего Квартала | Потап и Настя в гостях у Вечернего Квартала | Рэп Новости уходящего года | Как Парубий помогал Порошенко в Новый Год | Как ведут себя зрители на концертах Квартала | Как решить все проблемы Украины | Суши вечеринка от Степы | Спасибо вам, наши дорогие зрители - Новогодний монолог Валерия Жидкова | Первая Новогодняя ночь без родителей | Григорий Лепс продолжил тур после Ростова | Кличко и Янукович на шоу Угадай Мелодию | С Новым Годом, Украина - Новогодняя песня | Батя и папа - разные люди | Ты главное батя, держись - Финальная Новогодняя песня