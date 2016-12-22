Бесстрашный житель Васильковщины напал на вооруженного нардепа Пашинского

01.01.2017 (18:54)

Пашинский пошел по стопам Лозинского

В канун Нового года нардеп "Народного фронта" Сергей Пашинский стал фигурантом нелицеприятной истории, которая может иметь для него самые неожиданные и тяжёлые последствия. Но таковыми последствия могут обернуться исключительно если инцидент будет расследовать беспристрастно надлежащий орган досудебного расследования, уполномоченный законом. То есть прокуратура, а не Нацполиция, которую возглавляет однопартиец Пашинского Аваков.

Примечательно, что Пашинский первым сам обнародовал свою интерпретацию случившегося, что уже выглядит подозрительно. Ведь власть имущие редко придают огласке подобные случаи, конечно если не сами виновны в них и не пытаются сыграть на опережение. Подобное в истории отечественного парламентаризма уже было 16 июня 2009 года. Напомним тогда произошел инцидент, в результате которого погиб 55-летний житель села Грушки Ульяновского района Кировоградской области Валерий Олийнык.

В ходе начавшегося расследования выяснилось, что к его гибели имели отношение депутат Верховной Рады Виктор Лозинский, прокурор Голованевского района Евгений Горбенко и начальник Голованевского районного отдела милиции Михаил Ковальский.

По версии депутата-бютовца Виктора Лозинского, погибший привлёк их внимание подозрительным поведением, внезапно открыл по ним огонь из двух пистолетов, при попытке задержать бросился с ножом. На первых порах Лозинского даже предлагали наградить, но потом выяснилось что Олийныка попросту расстреляли, как мишень в тире.

Сейчас также Пашинский пытается убедить общественность, что в новогоднюю ночь в Киевской области конфликт произошел из-за того, что депутат якобы сделал замечание водителю за не включенные габаритные огни, а в ответ тот будто бы в нетрезвом виде набросился на него с бутылкой.

Вот как описал этот случай Пашинский на своей странице в Facebook: "Вечер перед Новым годом прошел для меня, к сожалению, очень неприятно. Возвращаясь около 17:00 домой, мы с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами посреди неосвещенной дороги в лесу. Я решил выйти из машины, чтобы обратить внимание людей, которые находились рядом с машиной, на опасность, которой они подвергают других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток. Наша просьба хотя бы включить аварийку неожиданно очень разозлила одного из мужчин рядом с машиной, как оказалось, очень нетрезвого. Он бросился на меня с бутылкой в руке и угрозами убить нас. У меня был пистолет, и я сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападающего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, только когда я лежа выстрелил ему в ногу.Мы перевязали ему рану, тут же вызвали скорую и полицию. Я почти в норме. Нападавший в больнице приходит в себя. Полиция разбирается что это было".

Версия в исполнении Пашинского вызывает целый ряд вопросов. Во-первых, по данным наших источников нардеп ездит в сопровождении охраны, поэтому странно что он сам решил разбираться с нерадивым водителем, не предоставив это своим бодигардам. Во-вторых, очень неправдоподобно выглядит версия, что после предупредительного выстрела в воздух из огнестрельного оружия какой-то совершенно бесстрашный житель Васильковщины бросился, очертя голову, на вооруженного стреляющего человека и огрел его бутылкой. В-третьих, как говорят специалисты по пулевой стрельбе, сложно представить, чтобы в темноте человек с плохим зрением - Пашинский с очками не расстается никогда и судя по внушительной толщине диоптрий зрение у него не ахти - да еще и после "выключающего" удара бутылкой по голове, в положении лежа произвел прицельный выстрел в ногу, не попав в другие жизненно-важные органы. Такое возможно разве что при выстреле прямой наводкой по рядом стоящему человеку из удобного положения. При условии если, что у стрелка богатырское здоровье и он не потерял сознание от удара бутылкой по голове.

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