Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 2 января 2017 года

02.01.2017 (07:16)

В Ужгороде переменная облачность, без существенных осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Местами туман. На дорогах большей части территории области гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 5-10 °, в горах местами до 13 ° мороза, днем 1-6 ° мороза.

Днем небо в Ужгороде ненадолго станет ясным, но уже ближе к вечеру его вновь оккупируют облака. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 5-7 °, днем 0-2 ° мороза.

Температура за последние 130 лет 02 января:

МАКС: 12.0° (1953)

МИН: -17.0° (1993)

Народный прогноз погоды: 2 января почитается память святого Игнатия Богоносца. Погода этого дня предсказывает погоду августа. Наши предки подметили: насколько сильный мороз в этот день, настолько жарко будет летом. А если есть иней на деревьях, то погода в ближайшие дни будет ясной. В старину был обычай на Игнатия вокруг дома обносить иконы, защищая таким образом дом от зла. В этот день садоводы трясут плодовые деревья, чтобы хороший урожай был.