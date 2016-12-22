В Киеве нацисты устроили факельное шествие в честь дня рождения Бандеры (ВИДЕО)

02.01.2017 (08:15)

Шествие нацистов освещали около 300 зажженных факелов

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Свыше тысячи сторонников партии "Свобода" и других нацистов вчера провели в центре Киева факельное шествие в честь 108 лет со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры. Во главе шли барабанщики, а люди несли большой портрет Бандеры, национальные украинские и красно-черные флаги. Шествие освещали около 300 зажженных факелов.Нацисты держали в руках государственные и красно-чёрные флаги, а также флаги партии "Свобода". В толпе бесславных ублюдков были баннеры с надписями "Победим второй Хазарский каганат", "Наша религия — национализм! Наш пророк — Степан Бандера ".Акция прошла мирно и без инцидентов. Порядок охраняли 700 правоохранителей.