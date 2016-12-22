ДТП в Закарпатье: Иномарка вылетела с моста в реку, есть пострадавшие (ФОТО)

02.01.2017 (10:44)

В Закарпатье "Audi" вылетел с моста в реку, есть пострадавшие

Вчера, 1 января, в селе Сильце Иршавского района Закарпатской области водитель «Audi A8» не справился с управлением и заехал в реку, в результате аварии есть пострадавшие.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что водитель, житель села Белки Иршавского района, съехал с моста в реку. Пассажир автомобиля, 45-летний житель села Заречье, получил травмы и попал в реанимационное отделение Иршавской районной больницы. Водитель получил незначительные телесные повреждения. Проводится проверка. Транспортное средство помещено на спецплощадка Иршавского отделение полиции.

По данному факту полиция начинает уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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