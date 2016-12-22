Жертва Пашинского рассказала, как все было на самом деле (ВИДЕО)

02.01.2017 (10:47)

Пашинский направил на мужчину пистолет без предупреждения

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Мужчина по имени Вячеслав, в которого стрелял нардеп Сергей Пашинский, рассказал свою версию инцидента, которая отличается от показаний народного избранника. Так, по словам Вячеслава, именно нардеп инициировал разборки. Только после этого он ударил Пашинского бутылкой.Народный депутат от фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский направил на мужчину пистолет без предупреждения, после чего последний ударил его бутылкой.Об этом в комментарии ТСН рассказал сам пострадавший.Как отмечается в сюжете, мужчина в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой пешком. На трассе он предложил свою помощь незнакомому водителю заглохнувшего микроавтобуса.Когда мужчины толкали автомобиль по встречке, остановился "Мерседес". После возникнувшей перепалки с женщиной-водителем, из машины вышел нардеп Пашинский с пистолетом в руках и крикнул: "Всем стоять, лежать!".