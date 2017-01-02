Новый год в Ужгороде начался с беспредела полиции (ФОТО)

|Полицейские устроили в Ужгороде новогодний беспредел
Вчера в Ужгороде прошла необычная акция, которую устроили в областном центре Закарпатья полицейские.
Об этом написал в своем ФБ Начальник Управления патрульной полиции Ужгорода и Мукачево Юрий Марценишин:
- "СЕНСАЦИЯ, в Ужгороде 2017 начался с полицейского "беспредела" !!!!!
С самого утра на улицах Ужгорода в патрульных авто ездят ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА. Они БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО останавливают все машины, это ужас, а самым "ужасным" является то, что вместо постановлений и протоколов - раздают приятные улыбки, теплые слова приветствия, вкусности и подарки))))
С НОВЫМ 2017 ГОДОМ)
Всегда ВАША патрульная полиция)!"
Программа новогодних и рождественских мероприятий в Ужгороде
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