Новый год в Ужгороде начался с беспредела полиции (ФОТО)

02.01.2017 (11:06)

Полицейские устроили в Ужгороде новогодний беспредел

Вчера в Ужгороде прошла необычная акция, которую устроили в областном центре Закарпатья полицейские.

Об этом написал в своем ФБ Начальник Управления патрульной полиции Ужгорода и Мукачево Юрий Марценишин:

- "СЕНСАЦИЯ, в Ужгороде 2017 начался с полицейского "беспредела" !!!!!

С самого утра на улицах Ужгорода в патрульных авто ездят ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА. Они БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО останавливают все машины, это ужас, а самым "ужасным" является то, что вместо постановлений и протоколов - раздают приятные улыбки, теплые слова приветствия, вкусности и подарки))))

С НОВЫМ 2017 ГОДОМ)

Всегда ВАША патрульная полиция)!"





Программа новогодних и рождественских мероприятий в Ужгороде



