Морозы в Ужгороде вытесняют лебедей из реки (ФОТО)

02.01.2017 (12:19)

Река в Ужгороде промерзает вытесняя лебедей

В связи с погодными условиями, из-за сильных морозов, Уж начал покрываться льдом. И украшение Ужгорода - белоперые лебеди имеют все меньше территории для плавания.

Маленькие островки остались еще под пешеходным мостом. Выше моста по течению река также не замерзла, но там в основном плавают утки.

А для королевских птиц первый день 2017 принес неожиданный сюрприз. Лед вытеснил их аж до улицы Волошина.

Если Уж и дальше будет так интенсивно замерзать, то скоро для лебедей не останется свободной территории.

Следует отметить, что в прошлом году спасателям неоднократно приходилось освобождать лебедей из ледяной ловушки.

Поэтому неизвестно, останутся птицы в городе и в дальнейшем, полетят искать себе другие, незамерзающие водоемы.

По крайней мере так много лебедей, как этой зимой в Ужгороде не было еще никогда, поэтому очень хочется, чтобы они и в дальнейшем остались в областном центре Закарпатья.

Люди искренне хотят помочь птицам и ежедневно подкармливают их хлебом. И хотя мучные изделия не лучшая пища для пернатых, благодаря таким угощениям они стали чрезвычайно ручными.

В любом случае, если лед полностью укроет реку, на спасение всегда готовы прийти работники У ГСЧС в Закарпатской области.

В начале декабря в Ужгороде вновь поселились лебеди (ВИДЕО)