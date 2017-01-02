Гороскоп на 2017 год от Павла Глобы по знакам зодиака

02.01.2017 (12:31)

Гороскоп на 2017 год по знакам Зодиака

2017 год также называют годом Пурпурного Феникса или Пурпурного Петуха. Феникс всегда стремиться к возрождению и наделен магической силой. Время года Петуха – это осень. А особое влияние он оказывает в месяце сентябре. Если переезжать в 2017 году, то лучше в Северо-западном или Западном направлении, а также планировать путешествие по странам: Бразилии, Австрии, Гаити, Англии, Парагвая.

Гороскоп для Козерога от Павла Глобы на 2017 год

2017 год станет для Козерога поиском баланса между личным и социальным аспектами жизни. Переосмысление ценностей, новые идеи и перспективы — для этого знака зодиака настало время больших перемен. Решать многочисленные проблемы в этом году придется быстро и решительно. Год для Козерога будет крайне насыщенным, подчас сложным, но в целом очень удачным. Будет много возможностей, используя которые, Козерог сможет добиться больших высот.

До начала лета отношения Козерога с партнером будут ровными, Любовь супругов обретет новые краски, появится взаимопонимание, какого не было раньше. Пары, в которых отношения не ладились, смогут восстановить гармонию. Одинокий Козерог сможет встретить свою вторую половину, он переживет с ней один из самых красивых и бурных романов в своей жизни. И главное, что эта страсть может перетечь в ровную спокойную любовь, на которой легко построить крепкий брак. Летом ситуация изменится, и в отношениях могут появиться серьезные разногласия. Но партнер пойдет навстречу, если Козерог будет с ним откровенен.

Первую треть года здоровье Козерогов будет исключительно радовать. Они с успехом минуют опасности сезонных простуд, гриппа, других вирусных инфекций — иммунитет будет на высоте. Благодаря хорошему самочувствию Козерог сможет активно работать. Его здоровью ничего не угрожает, даже хронические заболевания отступят. Осенью представителей этого знака зодиака ожидает снижение жизненного потенциала. Вероятные многочисленные недомогания, которые отступят лишь с приходом зимы. Выпадет снег, и самочувствие снова придет в норму. Конец осени — подходящее время для обследований.

Козерог встретит 2017 год сильным и возмужавшим, ведь в прошлом году он потратил немало сил и энергии на то, чтобы научиться контролировать свои дела и выстраивать отношения с подчиненными. Он будет проявлять решительность, инициативу и целеустремленность. И начальство оценит его труды по достоинству. Летом в делах начнутся мелкие, но многочисленные проблемы. Представители этого знака зодиака должны быть максимально собранными и внимательными, иначе они рискуют допустить большой промах. В конце года придется серьезно потрудиться, чтобы не свести на нет достигнутые ранее результаты.

Козерогу представится возможность стать спонсором или меценатом, помочь нуждающимся. И не надо ею пренебрегать! Благотворительность, оказанная в этот год, будет щедро вознаграждена провидением. При этом нежелательно вкладываться в крупные бизнес-проекты — риски очень велики. В этом году важно не столько приумножить, сколько сохранить заработанное. Наиболее благоприятное время для трат — лето и начало осени. В этот период можно позволить себе красивое путешествие, покупку недвижимости или машины. Лучше не оформлять при этом кредит или ипотеку.

Гороскоп для Водолея от Павла Глобы на 2017 год

Водолея ждет год открытий — и прежде всего в себе самом. Он обнаружит, что может испытывать такие эмоции, о которых раньше и не подозревал, пересмотрит многие свои взгляды на жизнь. При этом все решения Водолея должны быть ориентированы исключительно на его личное мнение и интуицию. Слушая окружающих, он может допустить роковую ошибку. 2017 год очень благоприятен для длительных путешествий и развития нового бизнеса.

В начале 2017 года Водолей будет очень сентиментальным. Он может страстно влюбиться, и, скорее всего, в человека, которого уже знает. У романа возможно продолжение длиною в жизнь. У этого союза будут прекрасные дети. Партнеры будут ждать романтики, нежности и понимания друг от друга — и будут делать все возможное, чтобы создать в отношениях ауру любви, поддерживающую их духовно. Семейных представителей этого знака зодиака трудности ждут в начале осени — причем как с супругами, так и с детьми. Ситуации, которые будут возникать одна за другой, потребуют от них большой выдержки.

Острая влюбленность в начале года может подорвать здоровье Водолея, довести его даже до нервного срыва. После перевозбуждения неминуемо наступит общая слабость. Но уже летом представители этого знака успокоятся и вновь почувствуют прилив сил. Чтобы спокойнее реагировать на происходящее, Водолею рекомендуется больше заниматься спортом, чаще менять обстановку, больше общаться с друзьями и родственниками. Осенью велика вероятность серьезно простудиться или заразиться инфекционным заболеванием, заранее стоит пропить иммуномодулирующий препарат.

С самого начала 2017 года работа Водолея обещает быть интенсивной, но без лишних рывков и провалов. К весне дела представителей этого знака зодиака еще больше ускорятся, и они почувствуют захватывающее ощущение их нарастающей сложности. Лето — очень опасный период: дело может дойти до громкого скандала. При особо неблагоприятных обстоятельствах возможен тотальный крах бизнеса. Крутые виражи закончатся осенью, но проблемы, пусть и не такие крупные, никуда не уйдут. С наступлением зимы Водолей должен тщательно следить за качеством собственной работы, даже за мельчайшими нюансами.

В год Петуха представителям этого знака зодиака в финансовом плане не удастся хватать с неба звезды. Продвижение по службе будет, но оно не повлияет на жизнь кардинально. Наиболее вероятный период для роста денежного потока — апрель-май. И все время нужно следить за собственными эмоциями, так как склонность к вспыльчивости и агрессии может испортить отношения с партнерами. Особенно сложный период в этом отношении — вторая половина августа. При определенных усилиях доход в течение года будет стабильным, и тенденции к его падению не прослеживаются.

Гороскоп на 2017 год для Рыбы от Павла Глобы

2017 год будет для Рыб довольно трудным. Представителям этого знака придется проявлять деловитость и энергичность, чтобы достичь хотя бы минимальных успехов. Во всем, кроме работы, Петух будет к ним благосклонен и подарит множество шансов для кардинального изменения жизни. Рыбы смогут заняться интересным делом, на которое раньше не решались в силу разных причин. Главный их враг на пути к успеху – лень. Она может стать причиной множества проблем.

С начала 2017 года у Рыб будет наблюдаться небывалый настрой на флирт, желание заигрывать и делать недвусмысленные намеки. Флиртовать Рыбы будут со всеми, окружая себя своеобразным облаком из поклонников. До самого лета Рыбы не захотят выплывать из этого облака ухаживаний и постоянного внимания. Но ближе к июню Рыбы сами ощутят необходимость определиться, так как почувствуют рядом с собой человека, полностью понимающего и принимающего все так, как есть. Лишь один человек сможет заполнить собой мысли и сердце Рыб, возможно, что уже к концу осени Рыбы решат вступить с ним в брак.

В начале 2017 года отменное здоровье Рыб обойдут стороной все вирусы и простуды. Рыбы осознают наконец всю пагубность вредных привычек. Возможно, что свяжут проявившиеся при обследовании проблемы со здоровьем с последствиями приема алкоголя и курения. Проблемы, связанные с лишним весом, придется решать с помощью диет, но не все Рыбы смогут выдержать такое испытание. Однако те, кто не отступит и переступит через психологическую зависимость от еды, выйдут на новый уровень укрепления здоровья, что будет ощутимо уже к концу 2017 года. Стоит обратить внимание на опасность вывихов.

В 2017 году Рыбы в вопросах карьеры смогут превзойти сами себя. Особые успехи возможны в апреле. Таким успехом может стать как заключение выгодного контракта, так и полезное изобретение, над которыми Рыбы трудились весь предыдущий период. Однако добиться всего этого Рыбы смогут только в окружении команды единомышленников. Некоторым Рыбам представится шанс занять перспективные должности. Это в основном будут профессии, связанные с архитектурой, культурой и творчеством. В октябре возможны нападки конкурентов или неприятные внеплановые проверки, которые Рыбы с блеском выдержат.

Финансовых проблем у Рыб не предвидится. Денег будет хватать не только на безбедное существование, но и на то, чтобы сделать небольшой запас. Однако в этот период больших трат стоит избегать. Велика вероятность, что кто-либо попытается завладеть деньгами Рыб хитростью, а может быть, и силой. Во второй половине года хорошая возможность начать собственный бизнес, требующий серьезных финансовых вложений. В этом смогут помочь друзья, которые полностью доверяют проницательности Рыб и верят в их удачу. В самом конце года существует вероятность крупного выигрыша или получения наследства.

Гороскоп на 2017 год для Овна от Павла Глобы

2017 год будет для Овна довольно непредсказуемым. Откроется множество неожиданных перспектив, однако, чтобы достичь больших успехов, действовать придется решительно. Удачу придется хватать за хвост, а значит — всегда быть собранным и начеку. В этом году Овну важно быть предельно сдержанным и выдержанным, оценивать каждое свое слово. Можно попробовать себя в новой профессии, получить дополнительное образование: это год познания себя и окружающего мира.

Семейные Овны в 2017 году могут переехать на новое место жительства. До середины октября возможны проблемы с родными и близкими — ссоры и недопонимания. Но тех, кто сумеет сохранить отношения в положительном русле, осенью ждет награда: новый всплеск чувств, своеобразный медовый месяц. А одинокие Овны уже в первой половине года смогут обрести настоящую вторую половинку: начатые в этот период отношения легко могут перерасти в брак. Семейная жизнь такого союза обещает быть долгой и счастливой. Именно поэтому в конце зимы и весной Овнам особенно важно выходить в свет.

Так как год для Овна будет довольно нестабильным, здоровье может давать сбои. Очень важно уделять себе больше внимания, позволять высыпаться, по возможности ходить на оздоровительный массаж и регулярно заниматься спортом. Чтобы самочувствие не подводило, Овну нужно максимально упорядочить свою жизнь, соблюдать режим. Нервные перенапряжения, которые в 2017 году Овен будет испытывать, увы, нередко грозят головными болями и нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. В конце года Овен должен опасаться инфекционных заболеваний — сделать прививку от гриппа и следить за гигиеной.

Этот год будет очень успешным для тех Овнов, которые заняты в сфере науки, медицины и образования. Им благоволит удача, восхождение по карьерной лестнице будет неожиданно легким и радостным. У людей бизнеса, родившихся под этим знаком, будет множество препятствий и сложных моментов. Им важно не расслабляться и понимать, что за одной решенной проблемой последуют две нерешенных. Только тех, кто будет максимально собран и морально стоек к разнообразным проволочкам, ждет успех. Конец года — наиболее благоприятный период для работы, велика вероятность встретить надежных бизнес-партнеров.

В денежном плане 2017 год для Овна будет довольно ровным. Представителям этого знака вряд ли удастся разбогатеть, но и больших финансовых потерь также не предвидится. В первой половине года не стоит брать новых кредитов, а старые лучше напрячься и закрыть. Это время возвращения долгов - причем не всегда своих! Возможно, Овну придется рассчитываться за нерадивых родственников. От кредитных карт на время стоит отказаться. А вот начиная с июля можно делать крупные покупки, оформляя при этом рассрочку, кредит, ипотеку. А сентябрь - октябрь - самое благоприятное время для открытия банковских вкладов.

Гороскоп для Тельца от Павла Глобы на 2017 год

Тельцу 2017 год сулит большие перемены в личной жизни. Впрочем, и работа не заставит скучать — велика вероятность резкой смены сферы деятельности. И, скорее всего, это откроет Тельцу новые горизонты и к лучшему изменит всю его жизнь. 2017 год подарит Тельцу множество интересных встреч, возможность в разы увеличить круг общения. Благоприятное время для длительных путешествий. Девиз на год — «Не бояться перемен!»

Семейных представителей этого знака в начале года ожидают проблемы с детьми — и они потребуют больше духовных, чем материальных затрат. Зато с любимыми ссор и конфликтов быть не должно. У одиноких Тельцов велики шансы встретить любовь всей жизни или завязать наконец отношения с человеком, к которому они давно неравнодушны. Такой союз обещает быть на редкость крепким, а также сулит обильное потомство! Бракосочетания лучше назначать на вторую половину года. В этом году Телец будет на редкость обаятелен, что обеспечит ему большой успех у противоположного пола.

В этом году Телец будет здоров и физически, и, что немаловажно, духовно, это крайне благоприятный период для представителей этого знака зодиака. Серьезные недуги и депрессии будут обходить Тельца стороной. Возможны легкие простуды и аллергические реакции, но в целом организм не будет давать сбоев. В начале года Телец и вовсе будет являться образцом энергичности и работоспособности. К концу года творческий потенциал несколько снизится, но, если летом Тельцу удастся хорошо отдохнуть в течение не менее трех недель, самочувствие останется хорошим. Не лучшее время для смены лечащих врачей.

2017 год благоприятен для открытия собственного бизнеса, у Тельца будут получаться такие вещи, о которых он раньше даже думать боялся. При этом важно помнить: только смелым покоряются моря! Однако первые два месяца лучше посвятить отдыху — и моральному, и физическому. В это время Тельцу необходимо собраться с мыслями, накопить силы для предстоящего рывка. Начиная с марта можно менять работу и сферу деятельности. Этот год не столь благоприятен для творческих представителей этого знака зодиака — больших побед ожидать не стоит. Вероятны разного рода конфликты, сплетни.

Желательно, чтобы к началу 2017 года Телец погасил все свои долги. В новом году ему рекомендуется тратить деньги на благотворительность, помогать нуждающимся. Это привлечет к нему финансовый успех. В целом год будет очень благополучным в денежном плане, особенно если Телец решится-таки сменить сферу деятельности. Большое количество оригинальных идей и завидная работоспособность в 2017 году обеспечат Тельцу доход, о котором еще в 2016 году он мог только мечтать. Если в первой половине года вероятно ощущение, что деньги утекают сквозь пальцы, то во второй — наконец наступит стабильность.

Гороскоп для Близнецов от Павла Глобы на 2017 год

В 2017 году Близнецы разорвут ненужные связи с прошлым – избавится от изживших себя отношений, сменят надоевшую работу или перестанут общаться с друзьями, которые по каким-то причинам перестали таковыми являться. В этом году Близнецам лучше не идти на риск, а быть максимально осторожными и просчитывать каждый свой шаг. Авантюры и сомнительные мероприятия не принесут ничего, кроме больших проблем.

Весомую роль в жизни супружеских пар в 2017 году будут играть родители супруга, родившегося под знаком Близнецов. И стоит прислушиваться к их советам, даже если поначалу они покажутся абсурдными. Близнецы, которые пока не состоят в браке, могут завести два ярких параллельных романа. Причем с одним из возлюбленных у Близнецов, возможно, когда-то раньше уже была связь. Отношения принесут уверенность в собственных силах, вернут веру в себя, откроют новые горизонты. Но в конце года все-таки придется сделать выбор. А возможно, и вовсе отказаться от обеих связей, если они себя изживут.

Здоровье Близнецов в 2017 году будет практически целиком и полностью зависеть от их эмоционального настроя. В середине зимы представителям этого знака рекомендуется взять отпуск — на южном солнце или в горах им удастся побороть депрессию, одолевающую их с конца 2016 года. В 2017 году Близнецам необходимо регулярно заниматься спортом, часто бывать на свежем воздухе, не переусердствовать на работе. Иначе велика вероятность проблем с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой. Благоприятный год для знакомства с нетрадиционной медициной.

Сомнения и метания, свойственные Близнецам, могут сыграть с ними злую шутку. Бизнес ждет от них смелых и решительных действий. Важно сконцентрироваться на нескольких главных целях и не распыляться на тысячу мелочей. Людей творческих профессий ожидает резкий карьерный рост. Скорее всего, успех придет через дело, которым вы всегда мечтали заняться, но по каким-то причинам не позволяли себе реализовать мечту. Не стоит торопить события — пусть все идет своим чередом. Руководствуйтесь лозунгом Наполеона — «Терпение — залог успеха». Важно быть осторожным в общении с руководством.

Близнецы, которые брали кредиты в 2016 году, могут рассчитывать на то, что они неожиданно быстро рассчитаются с ними в самое ближайшее время. Первая половина года — хороший период для сделок с недвижимостью. Неплохой доход может принести новое дело, если Близнецы решатся его открыть. Опасайтесь незапланированных трат — один финансовый промах может привести к целой цепочке неудач. С осторожностью давайте деньги в долг, даже самым близким знакомым. Не становитесь поручителем у людей, берущих крупные кредиты. Вторая половина года будет финансово стабильной.

Гороскоп для Рака от Павла Глобы на 2017 год

Для Рака 2017 год будет довольно сложным. Упадок сил, депрессия, разочарования — вот с чем придется бороться все 12 месяцев. Конфликтов и неоднозначных событий лучше всеми способами избегать, и вообще, что называется, отсидеться. Если Раку удастся не попасть в переплет до конца года, последние месяцы года принесут ему долгожданное спокойствие и благополучие как в финансах, так и в любви. Год подходит для поиска себя, самообразования.

Личная жизнь в 2017 году будет заполнена самыми разнообразными событиями. Для одиноких представителей этого знака велика возможность найти себе пару уже в первые месяцы года — и что интересно, не одну пару! Да-да, велика вероятность параллельных отношений. Впрочем, в это время есть также риск влюбиться безответно. В жизни семейных Раков негативную роль могут сыграть их природная нерешительность, мнительность и тревожность — с этими качествами придется бороться, иначе они попросту задушат супруга. Если Раку удастся их побороть, домашняя жизнь в 2017 году будет спокойной и как никогда приятной.

В 2017 году Раку важно как можно больше отдыхать: недомогания, связанные с перегрузками на работе, а также эмоциональными переживаниями, могут перерасти в очень серьезные заболевания. А болезни, которые долгое время пребывали в латентной или хронической форме, могут обостриться. Важно при первых же настораживающих симптомах обращаться к врачу. Даже легкие простудные заболевания, которые представители этого знака нередко переносят на ногах, грозят им в этом году серьезнейшими осложнениями. В 2017 году Рак не должен допускать никакого самолечения.

Дела будут идти неровно, в бизнесе возможны простои. Зачастую причиной неудач будет стремление Рака уйти от ответственности, стремление переложить ее на плечи партнеров. В 2017 году будут успешны те Раки, которые будут отвечать за свои слова и поступки, будут иметь смелость признавать собственную неправоту. У наемных Раков будет немало шансов продемонстрировать руководству свои способности и неординарное мышление, что может являться хорошим карьерным толчком. Возможность продемонстрировать себя с наилучшей стороны появится весной, а уже осенью счастливчики будут пожинать плоды.

Несмотря на все трудности и передряги этого года, Раку не стоит бояться финансовых потерь. В денежном плане год обещает быть стабильным. Стабильный доход Раку практически гарантирован, однако больших премий и бонусов ожидать не приходится. Разумная экономия поможет Раку не только чувствовать достаток, но и скопить определенную сумму уже к осени. В это время деньги можно на выгодных условиях «пристроить» в банк. А вот кредиты в 2017 году Раку брать не стоит — ни мелкие, ни крупные. Также неблагоприятно давать деньги в долг, а если уж давать, то не рассчитывать на то, что их вернут.

Гороскоп для Льва от Павла Глобы на 2017 год

В 2017 году Лев наконец сможет воплотить в жизнь свои самые заветные мечты. Удача будет ему благоволить и дарить множество выгодных ситуаций. Успех ожидает представителей этого знака в делах, учебе, творчестве, семейных отношениях. Несколько трудно с моральной точки зрения придется тем представителям знака, которые еще не обрели свою вторую половину. Вторая половина года — не лучшее время для дальних путешествий, их лучше планировать на весну.

У семейных Львов наконец наступит благоденствие. Остальные представители знака будут испытывать и острые восторги, и страшные разочарования. Важно заранее настроить себя на философский лад, чтобы не сорвать нервную систему. Велика вероятность возникновения сильной симпатии к человеку, состоящему в браке, и она вряд ли принесет что-либо, кроме несчастья и больших проблем. Лучше ограничивать себя от такой ситуации, а если она возникнет на работе — даже задуматься о смене последней. Начиная с августа у Льва высока вероятность встретить человека своей мечты — но смотреть надо в оба.

В 2017 году Лев будет активен и бодр, как никогда. Здоровье позволит ему буквально свернуть горы, поможет реализовать любые цели. Важно только не злоупотреблять хорошим самочувствием и по возможности не испытывать организм на прочность. К концу года может накопиться хроническая усталость от чрезмерной активности в течение многих месяцев. Октябрь-ноябрь лучше посвятить качественному отдыху. В питании не помешает повышенная бдительность и осмотрительность — велика вероятность отравиться, причем очень серьезно. И вообще Льву в этом году лучше соблюдать диету.

В 2017 году Лев будет фонтанировать идеями. Прекрасное время для формирования собственной бизнес-команды. В этом году Лев может создать собственный бизнес с нуля и практически без стартового капитала. Причем бизнес обещает быть очень прибыльным. Неосторожные высказывания в адрес руководителя в этом году могут стоить Льву должности, на работе его будут подстерегать разнообразные межличностные конфликты. Велика вероятность предательств, поэтому доверять в 2017 году Лев может только себе. Рекомендуется с осторожностью отправляться в командировки, желательно свести их к минимуму.

Доход Льва в 2017 году будет постоянным с тенденцией к росту. В начале года можно без больших опасений вкладывать средства в развитие бизнеса — уже к концу года они окупятся, прибыль будет очень хорошей. Доходным бизнес станет уже к середине года. Льву, любящему красивые и дорогие вещи, в 2017 году стоит ограничивать себя: осенью, скорее всего, появится необходимость крупных трат на образование или лечение близких родственников. В этот момент важно не скупиться. В этом году Лев может брать кредиты, оформлять ипотеку — финансовое состояние позволит ему расплатиться досрочно.

Гороскоп для Девы от Павла Глобы на 2017 год

С наступлением 2017 года Дева почувствует невероятный прилив сил. В это время велика вероятность смены убеждений и принципов. Стремление стать лучше позволит Деве расширить горизонты – общественные, профессиональные. Личная жизнь будет бурлить, как никогда, и, возможно, станет причиной проблем на работе и в учебе. В этом году дева заинтересуется психологией, философией, мистикой, религией – и полученные знания сможет с успехом применить в жизни.

Год начнется для Девы с эмоционального, душевного подъема — и личная жизнь выйдет на первый план. Возникнет желание избавиться от одиночества или навести порядок в старых отношениях. И то и другое должно получиться. В середине года может возникнуть человек из прошлого, к которому у Девы возникнет мощное чувство любви. Рушить брак из-за этого не стоит — чувства быстро пройдут. Прекрасный год для зачатия детей. Семейные Девы могут стать намного придирчивее, жестче и требовательнее к своим близким — и вряд ли найдут в них понимание. Свои эмоции лучше «выливать» на психолога.

Чувство влюбленности или заинтересованности каким-то делом в первой половине года оградит Деву от простудных заболеваний и каких-либо недомоганий вообще. Но вот уже летом, когда представители этого знака зодиака опустятся на землю, их будут поджидать неприятные сюрпризы. Организм, который был натянут как струна в течение нескольких месяцев, может дать сбой. Расстройства сна, потеря аппетита, неврологические нарушения — бороться с этим можно будет только через правильное питание и регулярные занятия спортом. Осенью велика вероятность обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Деве в 2017 году будет трудно уделять внимание рутинным вещам — но именно на них она может засыпаться. Важно вовремя приходить на работу, выполнять мелкие обязанности и не зацикливаться исключительно на крупномасштабных проектах. В этом году Дева сможет блестяще проявить себя на переговорах, заключить очень выгодные контракты благодаря силе своего обаяния. Важно не реагировать на провокации, которые будут подстерегать на каждом шагу. Во второй половине года можно начинать бизнес с проверенными людьми — он обещает быть очень успешным. Причем область деятельности может быть для Девы новой.

Средства, вложенные в первой половине года в чужой бизнес, могут принести неплохие дивиденды. В это же время года вероятны крупные выигрыши, получение наследства. Но крупные покупки лучше отложить на вторую половину года. Все дела, которые Дева начнет в 2017 году, в будущем будут приносить стабильный доход. В конце года возможны финансовые трудности, поэтому летом важно отложить некую сумму на случай проблемной зимы. Можно без опасений давать и брать в долг. А вот вкладывать деньги в банк не рекомендуется: вклад может сгореть — если не в этом году, так в последующих. В тратах важно быть осмотрительным.

Гороскоп для Весов от Павла Глобы на 2017 год

Для Весов год будет непростым. Нерешительность может стать причиной крупных проблем на работе. Весам придется самостоятельно решать проблемы, не рассчитывая на помощь родных и близких. Особенно сложной будет вторая половина года — в это время велика вероятность потрясений в личной жизни. Они наверняка негативно отразятся на работе. При этом карьерный рост в 2017 году у Весов может быть просто ошеломительный. В этом году закладывается фундамент успеха.

В начале года Весы будут чувствовать, что почва буквально уплывает из-под ног, потеряют уверенность в себе. Из-за этого они станут раздражительными, а порой и грубыми. На благо отношениям это, конечно, не пойдет. Важно контролировать себя, возможно даже с помощью успокоительных средств. Летом душевное состояние нормализуется, но близкие, «зарядившись» негативом весной, еще будут выдавать остаточную реакцию. В это время Весам как никогда важно приложить усилия для того, чтобы отношения не распались. Лишь в сентябре придет долгожданный покой. В это время хорошо зачинать детей.

Мигрени, головокружения, скачки артериального давления — все это будет сопровождать Весы в первой половине года, когда очень нестабильным будет их эмоциональное состояние. Важно всеми силами стремиться к гармонии: заниматься стабилизирующими практиками, пить успокаивающие травы, капать на подушку эфирное масло лаванды перед сном. Очень желательно отказаться от вредных привычек — они расшатывают нервную систему. Также в первой половине года рекомендуется навестить психолога. Летом Весы обретут спокойствие, но за первые месяцы года иммунная система ослабнет — придется себя беречь.

Прошлогодние проблемы будут тянуться шлейфом до самого лета. Для продвижения по карьерной лестнице придется их все решить. Особенную осторожность в 2017 году Весам нужно будет проявлять в отношениях с новыми деловыми партнерами, особенно иностранными, — от них можно ожидать самых неприятных сюрпризов. Вообще на протяжении всего года на работе Весов будут преследовать недоброжелатели. Важно понимать, что отстаивать правду в офисных интригах и подковерных играх абсолютно бесполезно — куда лучше занять выжидательную позицию. Наладить отношения с коллегами можно будет в командировке.

Не самый лучший год ожидает Весы с материальной точки зрения. Временами придется очень сильно экономить, вести буквально аскетичный образ жизни. Но все это закалит и научит правильному общению с деньгами довольно расточительных представителей этого знака зодиака. Ситуация улучшится осенью: Весам-бизнесменам на помощь придут друзья и старые проверенные партнеры, а служащие смогут найти выгодную подработку. Однако стабилизируется финансовое положение лишь в следующем году. Поэтому большие траты лучше отложить, можно разве что позволить себе хорошее путешествие.

Гороскоп для Скорпиона от Павла Глобы на 2017 год

Скорпиона ждет благополучный, ровный год. Представители этого знака смогут реализовать смелые идеи, которые они давно вынашивают. Представители этого знака станут строителями своей собственной жизни, и у них получится все, что они задумают. Хорошее время для смены места жительства и других масштабных изменений. Хозяин года — Петух — обеспечит Скорпиону полную поддержку во всех его начинаниях. Будет очень сильна интуиция.

Построение отношений для одинокого Скорпиона будет очень непростой задачей. Но, если все-таки начатые отношения продолжатся, они обещают быть крепкими и стабильными. В семейных парах также будет не все гладко — даже без громких скандалов и споров во всем будет чувствоваться скрытое противостояние, напоминающее холодную войну. Также не все гладко будет в отношениях с детьми. Учитывая такую неблагоприятную атмосферу дома, Скорпиона может потянуть на сторону. Однако стоит учитывать, что уже осенью в семье все нормализуется, а побочная связь принесет не столько позитив, сколько проблемы.

Чтобы хорошо себя чувствовать в 2017 году, Скорпиону необходимо будет контролировать эмоции, причем как положительные, так и отрицательные. Не рекомендуется пробовать новые продукты, особенно экзотические фрукты — организм может дать на них сильные аллергические реакции. В целом самочувствие будет довольно благоприятным. Возможны редкие головные боли, простуды — серьезных же заболеваний не предвидится, даже хронические недуги уйдут на второй план. Однако весь год будет довольно травмоопасным — надо с осторожностью ходить на льду, смотреть под ноги.

Удачный год для открытия собственного бизнеса. Скорпионы, которым давно не нравится то, чем они занимаются долгие годы, смогут подобрать себе занятие по душе. Не стоит бояться того, что в связи со сменой профессиональной деятельности снизится доход: когда Скорпиону нравится то, что он делает, отдача не заставит себя ждать. В 2017 году представителям этого знака придется демонстрировать лидерские качества, вести за собой коллектив. Вторая половина года хороша для образования, выработки новых навыков — полезно сходить на профессиональный тренинг или освоить новое хобби.

В финансовых вопросах Скорпион будет испытывать и трудности, и периоды благоденствия, каких у него давно не было. Во втором случае ему придется затратить немало энергии на то, чтобы грамотно распорядиться деньгами. В этот период не стоит пускать пыль в глаза окружающим, лучше инвестировать средства в выгодный проект. Удачными будут различные операции с недвижимостью, вложение денег в образование как свое, так и детей. Но, вкладывая финансы в недвижимость, не стоит ввязываться в ипотеку: ориентироваться нужно на ту сумму, которой Скорпион располагает на данный момент.

Гороскоп для Стрельца от Павла Глобы на 2017 год

С наступлением 2017 года Стрелец почувствует себя уверенным, обретет смысл жизни, начнет наконец радоваться простым вещам. Год подарит представителям этого знака зодиака много новых возможностей, и при определенной доле настойчивости и терпения они смогут претворить в жизнь все, что захотят. Не стоит, однако, планировать на это время сложные далекие путешествия — вероятность, что они будут удачными, ничтожно мала.

Семейный Стрелец в 2017 году обретет мир и гармонию. Благоприятное расположение звезд поможет найти взаимопониманию и наладить отношения. У пошатнувшихся браков появится второй шанс на возрождение. «Трясти» сильно от любви будет с июля по август. Роман, который одинокий Стрелец начнет в эти летние месяцы, обещает быть длительным и очень счастливым. Осенью страсти чуть поутихнут, отношения станут более стабильными и комфортными. Но с приближением зимы обстановка на любовном фронте вновь начнет накаляться — Стрельцу как никогда понадобится выдержка.

В зимние месяцы у Стрельца вероятны проблемы с желудочно-кишечным трактом. Постарайтесь не переедать и откажитесь от алкоголя даже во время праздничных церемоний. Летом у Стрельца жизненная энергия будет «бить ключом», что позволит эффективно и плодотворно работать. Правда, в это время велик риск обострения заболеваний хронического характера, поэтому о здоровье нужно будет тщательно заботиться. С наступлением осени возможны разнообразные простудные заболевания, так как иммунитет Стрельца будет серьезно ослаблен. В целом 2017 год будет не самым простым для здоровья Стрельца.

С очень интенсивных нагрузок на работе начнется для Стрельца 2017 год. Безработным Стрельцам самое время «закинуть удочку» по поводу занятости. Они могут найти не что-нибудь, а работу своей мечты, которая им по душе! Продуктивность весны будет очень высокой, с карьерной точки зрения. От этого времени года будет зависеть развитие деловой активности до конца года, и про отпуск на данное время — забудьте. В летний период могут появиться проблемы, и очень важно быстро на них реагировать. Осенью возможно возникновение трудностей, непреодолимых на первый взгляд, но они окажутся довольно легко разрешимы.

2017 год будет для Стрельца довольно напряженным: финансы, может быть, и не «запоют романсы», но понервничать придётся. Успех будет сопутствовать тем представителям этого знака, которые прислушаются к интуиции и быстро реагировать на события. У смелых и решительных Стрельцов денежный поток может к осени возрасти в разы. В это время лучше всего ни брать, ни давать в долг значительные денежные суммы. Этот год прекрасно подходит для начала благотворительных проектов, связанных с детьми или пожилыми людьми. Финансовое кредо Стрельца на год — быть начеку.