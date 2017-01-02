Небо над Ужгородом в новогоднюю ночь (ФОТО)

02.01.2017 (12:36)

В новогоднюю ночь небо над Ужгородом сыяло фейерверками

С фотоаппаратом в руках встречал Новый год Павел Товтин, который на своей странице в сети ФБ выложил шикарные фотографии сделанные неподалеку от ужгородского карьера.

После того, как прозвучали первые поздравления, ужгородцы вышли на улицу, ведь многие горожане по традиции запускали фейерверки в небо, а кто-то, кому это не по карману, просто вышли посмотреть на эту красоту. Но фотографы в это время также не отдыхали. Главной задачей для них было успеть сфотографировать разноцветное небо над городом на Уже.

"Новый год 2017 Ужгород. Карьер. Был удивлен тем количеством людей приехавших посмотреть на ночной Ужгород в новогоднюю ночь. Никто не пожалел что приехал, зрелище было очень хорошее и небо над городом горело разными цветами долгое время от пиротехники в эту ночь. Всем хорошего нового года, осуществления задуманного, много путешествий и замечательных впечатлений.))))))", - подписал под фото автор.

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