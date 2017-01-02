Жена подстреленного Пашинским человека рассказала, как произошла трагедия

02.01.2017 (13:18)

Пашинский стрелял без предупреждения

Напомним, 31 декабря народный депутат Сергей Пашинский подстрелил человека. По его версии, таким образом он оборонялся – мужчина якобы первым ударил его по голове бутылкой.

"Вечер перед Новым Годом прошел для меня, к сожалению, очень горько. Возвращаясь около 17:00 домой, мы с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги в лесу. Я решил выйти из машины, чтобы обратить внимание людей, которые были рядом с машиной, на опасность, которой они подвергают других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток.

Наша просьба хотя бы включить "аварийку" неожиданно очень разозлила одного из мужчин рядом с машиной, как оказалось, очень нетрезвого. Он бросился на меня с бутылкой в ​​руке и угрозами убить нас. Я имел пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападающего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, только когда лежа выстрелил ему в ногу… Мы перевязали ему рану, сразу вызвали скорую и полицию", – так заявил Пашинский об произошедшем.

Почти дословно эту версию подтвердили и в Национальной полиции.

"Инцидент произошел сегодня вечером, 31 декабря, в одном из сел Васильковского между местным жителем и одним из народных депутатов, который защищаясь от нападающего применил огнестрельное оружие", сказано в официальном сообщении.

Но журналисты съездили на место событий и поговорили с супругой подстреленного Ольгой.

Предлагаем рассказ жены пострадавшего от первого лица:

"Я все это время разговаривала с мужем по мобильному телефону (и слышала все происходящее). Он шел пешком в сторону трассы. Встретил водителя, который заглох на фольцвагене, микроавтобус. Водитель попросил помощи, муж, естественно, не отказался. Они начали толкать автомобиль в обратном направлении, в сторону села Хлевча. Толкали по встречке. Машина очень старая, были включены какие-то габариты - когда я подъехала, они все еще горели. Остановился Мерседес, женщина за рулем открыла окно, не совсем культурно, на повышенных тонах сказала включите аварийку, потому что вас не видно. На что мой муж, отягощенный этой работой, я не скрываю, послал ее и толкал машину дальше. И тут он услышал, что мерседес со скрипом тронулся с места.

Как рассказал муж, он (Пашинский) подошел к нему в упор с пистолетом сразу же, без любого предупреждения, без предупредительного выстрела. Сказал - типа ты мою жену обидел и все такое. Я, кстати, не уверена, что это его жена.

У мужа с собой в куртке была бутылка шейка, в магазине я уже была, знаю, сколько он купил: выпил одну по дороге, и вторую не допил.

Он этой бутылкой ударил уже тогда, когда ствол пистолета был направлен ему в грудь после чего прозвучал выстрел и пуля попала в ногу. В этот момент Пашинский выстрелил. Если бы муж его не ударил, он бы все равно выстрелил, но попал бы в корпус (пуля попала в левое бедро – Прим.ред.). Если бы мой муж в этот момент не оказал никакого физического воздействия, это могло бы закончиться не только выстрелом в ногу.

Когда подъехала я, а мы живем в другом населенном пункте, километра полтора отсюда, я увидела, что мой муж лежит на асфальте поперек дороги головой к забору. Все это время я слушала в телефоне, как это происходит. У него (Пашинского) находился пистолет в руках. Он был абсолютно дееспособный, никакого сознания он не терял и держал его (мужа) под прицелом.

Уже когда я приехала, он мне говорит дословно: «Дура, я ему наложу жгут, перевяжу, остановлю кровотечение". Все это время он держал его на прицеле, первая помощь сразу ему не оказывалась. После этого он снял с себя ремень и зажал рану, но я без верхней одежды, в тапочках была, села на дорогу, положила голову мужа на колени и держала этот ремень до приезда скорой. Потом подъехал сын Пашинского и я попросила подержать ремень, потому что у меня затекла рука. И вот он держал до момента, пока не приехала скорая и его на носилках не унесли.

На номерные знаки я не обратила внимание. Это был Мерседес темного цвета, внедорожник.

В помощи они не отказывают. Сын провожал в больницу, со мной ехал в машине, находился там, пока оперировали, до тех пор, пока перевели в реанимацию. Но сегодня мне никто не звонил. Обещали перевести мужа в другую больницу. Сейчас он в простой районной Васильковской больнице – отвезли, куда ближе.

И вот я не понимаю - зачем им было просить нас не предавать огласки этот инцидент, если он (Пашинский) потом сам об этом написал?".

Супруге Вячеслава, которого накануне Нового года подстрелил народный депутат Сергей Пашинский, в неофициальных разговорах сотрудники Национальной полиции говорят, что парламентарию ничего не будет за выстрел в ее мужа.

"Правоохранительные органы со мной не сотрудничают. Мне не дают никакую информацию, ни как зовут свидетелей, ни как это дело продвигается. Со мной просто не разговаривают. Мне открыто говорят: "Девушка, вы же понимаете, это статус, ему за это ничего не может быть". Все, чего я хочу, это не так наказание – я в это правосудие просто не верю. Мне самое важное – жизнь моего мужа. Я нахожусь в декрете, у нас двое маленьких детей – дочке 5 месяцев и сыну три года. Я не работаю, семья осталась без кормильца.

Он после операции не дышал самостоятельно. Его только утром отключили от аппарата искусственного жизнеобеспечения.

Люди осознают поступок, на контакт идут. Но для чего они переворачивают с ног на голову, будто это мой муж нападал...

Ну вот еду я за рулем, кто-то там дурачок какой-то что-то делает – я бы даже из машины не вышла. Может в окно еще матюкнулась, но не вышла. Для чего было выходить и с боевым оружием, которое нужно было успеть снять с предохранителя? Это было осознанно, это было заведомо.

Он никогда не находился в местах заключения. У него единственный привод, за который у него есть судимость и та уже закрыта по сроку давности – он со своей предыдущей женой в бракоразводный процессе толкнул ее, она упала, выбила зуб об тумбочку. За это ему выписали штраф 1700 гривен. Он давным-давно оплачен и судимость уже закончилась по сроку давности. Когда мы выходили из больницы с сыном Пашинского, он говорил: "У вас же муж – зек-рецидивист. Это же у него рецидив. Возможно, его посадят". На что я ответила: "Меня пугать не надо. Вины моего мужа в этом нет".

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