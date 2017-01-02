Особенности движения валютных котировок на Форексе

|Закономерностей на рынке Форекс полно
Торговля на валютном рынке Форекс требует от игрока постоянного наблюдения за динамикой валютных пар. Но от этого наблюдения не было бы пользы, если бы не закономерности в поведении валютных курсов и ключевых игроков торговой платформы.
Для начала вам предстоит узнать, на чьей стороне играют маркет мейкеры. Ведь именно эти игроки определяют основное течение, в отличие от множества мелких инвесторов, поведение которых никак не сказывается на общем настроении рынка. Если при восходящем тренде растут и объемы сделок, это говорит о намерении крупных игроков поднять цену валютной пары. В том случае, если их затея удастся, еще некоторое время цена валюты будет двигаться в направлении тренда.
Конечно, несмотря на все преимущества Форекса, в отличие от того же фондового рынка, здесь игроку достаточно сложно увидеть общий объем заключенных сделок на рынке. Но для упрощения этой задачи имеются вполне доступные для каждого трейдера инструменты технического анализа. Самыми популярными из них являются индикатор открытых позиций и индикатор объема. С первым инструментом вы сможете увидеть отношение коротких позиций к длинным по интересующей валютной паре.
Еще одна закономерность на валютном рынке Форекс – это пробой уровня при существенном росте объемов торговли. В такой ситуации большая часть участников торговли уверена, что текущая тенденция сохранится и курс продолжит меняться в заданном направлении. Вы и сами можете легко убедиться в этом утверждении на примере trading demo
, где даже не придется рисковать реальными деньгами.
Сильный тренд на рынке всегда имеет под собой вескую причину и не важно, знаете вы ее или нет. Больше всего это затрагивает факторы технического анализа, среди которых главное значение отдается спросу и предложению на валюту.
Сохранение тенденций на валютном рынке
После того, как закрываются торговые сессии, очень часто тренд сохраняет свое направление, особенно если в валютной паре все денежные единицы относятся к одному часовому поясу. Для примера можно рассмотреть валютную пару евро/фунт, которая относится к европейской сессии. В том случае, когда евро под давлением новостей начинает набирать позиции по отношению к фунту, можно с вероятностью в 80% говорить, что подобный тренд сохранит свое направление и до следующей сессии.
Что важно, если рынок не всколыхнет какая-либо важная новость, данная тенденция будет сохраняться до 11 часов, подпитываясь множеством психологических факторов европейских трейдеров. Ведь в Старом свете финансисты привыкли к перемене тренда в послеобеденное время.
Разворот на экстриме
Среди основополагающих закономерностей търгуване с акции
, можно выделить еще одну, при которой тренд меняет свое направление в результате резкого роста объемов сделок. Причина такого поведения очевидна – быки или медведи одновременно выходят на рынок и крупными объемами валюты пытаются повернуть тренд в нужную для них сторону. Это приводит к падению курса, после чего валюта скупается трейдерами уже по более выгодному для них курсу.
Коррекция после начала тренда
После поворота тренда многие начинающие трейдеры активно начинают открывать ордера, однако именно в это время на рынке начинается первая коррекция, которая приводит к срабатыванию большей части стоп ордеров.
Практика показывает, что откат наступает сразу же после первой волны, зачастую на величину, превышающую наполовину эту самую волну. Такое сильное колебание объясняется в большинстве случаев спецификой поддержания сделок, при которой многие трейдеры открывшие сделки на новом тренде, закрывают их, стимулируя изменение тренда.
Как видите, закономерностей на рынке Форекс полно и трейдеру стоит внимательно их все рассматривать, чтобы брать себе на вооружение. Работайте над тем, чтобы учиться замечать подобные изменения, видеть их причину и делать для себя грамотные выводы.