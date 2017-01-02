Деятельность Ульяны Супрун - просто глумление над людьми

02.01.2017 (17:42)

Ульяну Супрун обвинили в провале всех реформ

Борис Тодуров, директор Института сердца МОЗ Украины, обвиняет Ульяну Супрун в халатности, безответственности и в провале всех реформ.

По словам кардиохирурга, с тех пор, как Супрун назначили на высокую должность, в Министерстве здравоохранения не произошло ничего хорошего – из-за этой дамы прослеживаются непродуманность заявлений, безответственность и авантюризм.

"Программа по сердечно-сосудистым заболеваниям предусматривала закупку на 364 млн грн скоропомощных расходных материалов, которые могли спасти десятки тысяч жизней. Вы не провели эту закупку. Я абсолютно ответственно заявляю (и могу это повторить в суде) - ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы. Вы понимаете свою ответственность (в том числе и уголовную) за халатное отношение к своим обязаностям?", - написал Тодуров на своей странице в фейсбук.

Он отметил, что проблемы у Минздрава не только с программой сердечно-сосудистых заболеваний.

"Что говорить о других? Вы кажется решили лечить онкологию профилактикой? Ваш зам - Линчевский забликировал работу Института Сердца. Не подписал ни одного официального документа за последние 4 месяца. Уже Четвертый месяц он отказывает нам в открытии филиалов в Донецкой и Луганской областях, где население и военные вообще остались без кардиохирургической помощи. Это просто глумление над людьми. Вы лично отказали нам в программе "искусственное сердце"( предстовлено в ролике поздравления президента, как лучшее достижение Украины в 2016 году) даже после обращения к вам нескольких народных депутатов", - заметил кардиохирург.

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