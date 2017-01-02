В Закарпатье люди с голода не помрут : Венгрия снижает цены на продукты

02.01.2017 (18:36)

В Венгрии ожидается понижение цен на мясо, яйца и молоко

С 1 января 2017 года в Венгрии вступают в силу новые ставки НДС на мясо, яйца и молоко. В частности НДС на сырое мясо птицы и яйца понизится с 27% до 5%. Это коснется охлажденного и свежезамороженного мяса курицы, утки, гуся и индейки, а также яйца.

Также Правительство Венгрии приняло решение понизить НДС на свежее молоко. Вместо 18% налог составит 5%. Отметим, что данное нововведение не затронет производителей молока категории UHT и ESL.

Ожидается, что данные меры не только будут способствовать поддержке венгерских производителей мяса птицы, яиц и молока, но и повлияет на снижение цен на перечисленные категории товаров. Стоит отметить, что венгерские супермаркеты незамедлительно отреагировали на нововведение. Во многих рекламных каталогах магазинов на главной странице сообщается о понижении НДС. Проанализировав нынешнюю ценовую политику на мясо птицы, яйца и молоко, можно заметить, что уже сейчас 1 килограмм окорочков стоит в среднем 419 форинтов. В конце минувшего года они стоили около 560 форинтов/кг. Филе курицы теперь можно будет купить примерно за 1100 форинтов/кг вместо 1500 форинтов/кг в прошлом году.

Среди косвенных последствий снижения НДС в Венгрии вероятно некоторое изменение культуры питания в стране. Ожидается, что большее количество людей смогут позволить себе питаться свежим мясом. В настоящее время большинство жителей страны отдают предпочтение продуктам из переработанного мяса - колбасы, сосиски, полуфабрикаты и многое другое, сообщает сайт MyHungary.Net.