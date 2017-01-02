Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 3 января 2017 года

03.01.2017 (07:25)

В Ужгороде облачно с прояснениями, без существенных осадков

В Закарпатской области переменная облачность, ночью небольшой снег, днем местами небольшой снег. Ночью и утром местами слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 5-10 ° мороза, днем 0-5 ° мороза, в горах местами ночью 12-15 ° мороза, днем 5-10 ° мороза.

Облачная погода продержится в Ужгороде весь день. Ночью был снег, но уже к утру он закончился. Больше осадков не предвидится. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха 5-7 ° мороза, днем 0-2 ° мороза.

Температура за последние 130 лет 03 января:

МАКС: 11.5° (1949)

МИН: -18.0° (1954)

Народный прогноз погоды: По астрономическому календарю 3 января Земля находится в перигелии — она отстоит на наименьшем расстоянии от Солнца. Наши предки приметили, каков день 3 января, таким будет и сентябрь. Красное солнце на утренней зорьке предвещает метель. Если в этот день много снега, то можно ожидать хорошего урожая хлеба, а если снег не укроет землю к этому дню, то урожай в грядущем году будет скудным.