ЗВЕЗДЫ ПОСЛЕДНЕГО СЕЗОНА "Х-ФАКТОРА" СПЕШАТ В УЖГОРОД! НЕ ПРОПУСТИТЕ!

06.01.2017 (10:00)

29 января "Х-фактор" в Ужгороде!

Весьма необычное шоу ждет ужгородцев и гостей обасного центра 29 января в клубе Фантом. Проект Х-фактор представляет концерт лучших финалистов этого сезона.





«Без обмежень» — одни из самых ярких участников за всю историю «Х-фактора»! Группа существует уже целых 17 лет. Ребят приглашают на международные фестивали, их песни занимают лидирующие позиции в чартах лучших рок-радиостанций страны, а клипы «Без обмежень» доказывают, что украинские музыканты ничем не хуже европейских коллег. Таких участников на кастинге самого вокального шоу страны еще не было!





DETACH — музыкальная группа из Киева, Украина. 5 участников. Основана в 2010 году. Стиль музыки nu metal & alternative metal. За годы существование группы успели выпустить два полноценных альбома "Баланс" и "I AM", и ЕР "Без ГМО".





Билеты продаются в кассе драмтеатра. Справки и заказы по тел. 0990291771.







