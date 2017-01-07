Порошенко просят разобраться с дерибаном земель курорта Драгобрат

|«Драгобрат» в Закарпатье однин из самых популярных горнолыжных курортов Украины
Соответствующая электронная петиция была зарегистрирована в конце декабря на сайте Президента. Её автор - Ралик Александр Николаевич.
В ней говорится:
Курорт «Драгобрат» в Раховском районе Закарпатской области является одним из самых популярных горнолыжных курортов Украины с огромным потенциалом развития. В последние годы ценители этого курорта стали замечать, что местные власти начали раздавать земельные участки на склонах гор Стиг, Жандарм, Жандарм Второй, Близныця, Большая Близныця.
Земельные участки, как правило, были выделены в частную собственность с целевыми назначениями:
01.03 Для ведения личного сельского хозяйства
01.05 Для индивидуального садоводства
Выделенные земельные участки находятся на высоте 1350-1704 м над уровнем моря.
Выделенные участки находятся прямо на лыжных склонах, что делает невозможным использование этих участков в курортных целях, уничтожая таким образом курорт "Драгобрат".
В связи с вышеизложенным, ПРОСИМ:
1. Поручить Генеральной прокуратуре Украины проверить законность выделения данных земельных участков.
2. Вернуть незаконно выделены земельные участки в собственность.
3. Перевести всю территорию урочища Драгобрат и урочища между горами Стог и Котел в государственную собственность.
4. Поручить Миннфраструктуре Украины разработать, провести общественное обсуждение и утвердить план развития рекреационного комплекса Драгобрат на территориях, обозначенных в п.3. План должен содержать четкое обозначение лыжных трасс, зон для строительства инфраструктуры, подъездные пути (строительство автодороги Ясиня - Драгобрат).
5. В пределах своей компетенции исключить диялльнисть на территории, обозначенной в п.3, иную, чем рекреационную и сопутствующую рекреационной.
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Десятки гектаров земли горнолыжного курорта Драгобрат розданы под огороды и пастбища (ВИДЕО)
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