Порошенко просят разобраться с дерибаном земель курорта Драгобрат

05.01.2017 (15:38)

«Драгобрат» в Закарпатье однин из самых популярных горнолыжных курортов Украины

Соответствующая электронная петиция была зарегистрирована в конце декабря на сайте Президента. Её автор - Ралик Александр Николаевич.

В ней говорится:

Курорт «Драгобрат» в Раховском районе Закарпатской области является одним из самых популярных горнолыжных курортов Украины с огромным потенциалом развития. В последние годы ценители этого курорта стали замечать, что местные власти начали раздавать земельные участки на склонах гор Стиг, Жандарм, Жандарм Второй, Близныця, Большая Близныця.

Земельные участки, как правило, были выделены в частную собственность с целевыми назначениями:

01.03 Для ведения личного сельского хозяйства

01.05 Для индивидуального садоводства

Выделенные земельные участки находятся на высоте 1350-1704 м над уровнем моря.

Выделенные участки находятся прямо на лыжных склонах, что делает невозможным использование этих участков в курортных целях, уничтожая таким образом курорт "Драгобрат".

В связи с вышеизложенным, ПРОСИМ:

1. Поручить Генеральной прокуратуре Украины проверить законность выделения данных земельных участков.

2. Вернуть незаконно выделены земельные участки в собственность.

3. Перевести всю территорию урочища Драгобрат и урочища между горами Стог и Котел в государственную собственность.

4. Поручить Миннфраструктуре Украины разработать, провести общественное обсуждение и утвердить план развития рекреационного комплекса Драгобрат на территориях, обозначенных в п.3. План должен содержать четкое обозначение лыжных трасс, зон для строительства инфраструктуры, подъездные пути (строительство автодороги Ясиня - Драгобрат).

5. В пределах своей компетенции исключить диялльнисть на территории, обозначенной в п.3, иную, чем рекреационную и сопутствующую рекреационной.

Проголосовать за петицию можно по ссылке





Десятки гектаров земли горнолыжного курорта Драгобрат розданы под огороды и пастбища (ВИДЕО)