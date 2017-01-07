Мероприятия в Закарпатье на выходные с 6 по 9 января

05.01.2017 (15:50)

Программа рождественских мероприятий в Закарпатье

Во время Рождественских праздников на территории Закарпатья вас ждет много чего интересного.





6 января - спектакль «Цвет папоротника». Начало в 11.00 (25 грн.) (Облмуздрамтеатр, Ужгород).

6 - 8 января - 6 января - 16:00 - Архиерейская великая вечерня с литургией святого Василия Великого. 22. 00 - Архиерейское Рождественское всенощное.

7 января - Рождество Христово. 9.30 - Архиерейская Божественная литургия, 11:30 -Божественна литургия, 15:00 - 16:30 - исповедь, 16: 30-вечерняя, 17:30 -Божественна литургия.

8 января - Собор Пресвятой Богородицы. 8:30, 9.45, 11.30, 14.00 -Божественна литургия, 15: 00-Вечерняя 16:00 -Божественна литургия (Крестовоздвиженский кафедральный греко-католический собор, пл. Бачинского, Ужгород).

6 - 7 января - рождественские богослужения в православных храмах (МП) Мукачево: 1.Центральный кафедральный собор в честь иконы Почаевской Божьей Матери (площадь Федорова, 7).

6 января - 07.30 - Царские часы и литургия святого Василия Великого, 16.00 - Праздничное Великое повечерие и лития. 00.00 - Праздничная Рождественская утреня и ранняя литургия.

7 января - 10.00 - Праздничная архиерейская Рождественская литургия.2. Красногорский мужской монастырь в честь Всех Святых (Красная гора).

6 января- 10.00 - Праздничная литургия, 17.00 - Праздничное Рождественское повечерие, Праздничная Рождественская утреня.

7 января - 01. 00 - Праздничная Рождественская литургия.

6 - 8 января - график рождественских богослужений в православных храмах (МП) Ужгорода:

1. Свято-Крестовоздвиженский кафедральный собор (площадь Кирилла и Мефодия)

7 января - 00.00 - Большое Рождественское повечерие, Праздничная Рождественская утреня, Праздничная Рождественская Божественная литургия.

8 января - 10.00 - Архиерейская Рождественская Божественная литургия.2. Свято-Воскресенский мужской монастырь (ул. Золотистая, 35).

7 января- 22.30 - Большое Рождественское повечерие, Праздничная Рождественская утреня, Праздничная Рождественская Божественная литургия.3. Свято-Покровский храм-памятник (Православная Набережная, 23).

6 января - 16.00 - Большое Рождественское повечерие, Праздничная Рождественская утреня.

7 января - 09.00 - Праздничная Рождественская Божественная литургия.

7- 8 января - «Рождество по-ужгородски» - 12.00 - 18.00 - колядование коллективов по городу; 18.00 - определение победителей (пл. Театральная, Ужгород).

7 января - рождественская палатка от Движения поддержки закарпатских военных (вкусности, горячий чай и глинтвейн, беспроигрышная лотерея (площадь Театральная, Ужгород).

7 января - 12: 00-14: 00 - Творческая мастерская для детей: Мы готовы к колядкам! (Тренировочно-развлекательный мастер-класс по изготовлению декораций к празднику Рождества Христова, поздравительных открыток и коллективное изучение коляды) (локация: кафе, SPA комплекс «Серебряные Термы»).

19.00 - «Щедрый вечер добрым людям!» - Вечер колядок в ресторане «Саламандра». Приятный рождественский вечер под аккомпанемент мелодичного звучания колядок на разных языках (комплекс «Деренивская купель», с.Нижнее Солотвино, Ужгородский р-н).

8 января - Большой рождественский концерт. Начало в 17.00 ((Крестовоздвиженский кафедральный греко-католический собор, пл. Бачинского, Ужгород).

8 января - Перечинские колядки. Программа: 13.00 - детский конкурс, 14.00 - открытие праздничного концерта фольклорных коллективов Перечинщины и городов-побратимов из Словакии, Польши, Сербии и Венгрии, 16.30 - совместное выполнение коляды «Добрый вечер, пане господарю», 17.30 -фаер-шоу, 18.00 - развлекательная программа от группы «Чаламада».

А еще -развлечения и забавы для взрослых и детей, дегустация закарпатских блюд и горячего вина. Будет также конкурс на лучшего петуха-символ 2017 года, будет действовать фотозона и арт-зона «Перечинские кузнецы» (Перечин).

8 января - большая коляда в Деренивци! Большая рождественская ярмарка, народные гуляния, выступления закарпатских колядников, розыгрыши, призы и сюрпризы (гости апартамент-отеля: бесплатно, посетители: 50 грн / 1 чел. (Комплекс «Деренивская купель», с.Нижнее Солотвино, Ужгородский р-н).

8 января - новогодняя выставка -интермедия «Новый год в стране сказок» .Начало в 11.00 и 13.00 (театр кукол, Ужгород).

8 января - «Бременские музыканты» .Начало в 11.00 и 14.00 (25 грн.) (Облмуздрамтеатр, Ужгород).

9 января - «Волшебные кольца Альманзор». Начало в 11.00 и 14.00 (25 грн.) (Облмуздрамтеатр, Ужгород).- Работает каток IceLand. Тарифы на услуги в обычные дни -катание на ковзанах- 40 грн (за сеанс), прокат коньков - 30 грн (за сеанс), в выходные - катание на ковзанах- 50 грн (за сеанс), прокат коньков - 30 грн. (Сзади «Дастора», Ужгород).

Продолжаются выставки:

- Персональная ретроспективная выставка произведений «Родной край» народного художника Украины Василия Свалявчика. Творческая подборка составляет почти 90 работ, написанных автором в период 1970 - 2016 Пейзажи, натюрморты. Ежедневно (кроме понедельника) - 10.00 -18.00 (закарпатский художественный музей им.Й.Бокшая, Ужгород).

- Выставка работ, мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства края «Карпатская рождественская симфония», которую организовал Закарпатский областной организационно-методический центр культуры. Среди участников

- заслуженный мастер народного творчества Украины Наталья Стегура, Ласло Шип, Константин Ковган, Эмма Левадская, Мария Купар, Андрей Зубенко, Лариса Якоб, Ольга Евчак, Ирен Гачи). В экспозиции - резьба по дереву, вышивка, керамика, живопись и др. Ежедневно (кроме вторника) 9.00 - 17.00 (закарпатский музей народной архитектуры и быта, Ужгород).

- «Рождественская выставка» (произведения почти членов закарпатской организации Национального союза художников Украины). Ежедневно (кроме понедельника) 11.00 - 17.00, суббота - 11.00 - 15.00 (галерея «Ужгород»).

- Выставка работ «Зимняя феерия» (художники Ф. Сильваши, А. Шандор, П.Кутлан, И.Токач, Г. МАТИ, П. Коцан, В. Гудан, М. Тегза, И. Товт, Д. Добош, в . Костьо). Кроме понедельника -вторника, 11.00 - 17.00, воскресенье -11.00 - 15.00 (выставочный зал «Импасто», Виноградов)

- Выставка «Музыкальные настроения» Виктора Андрианова (арт - кафе «Вото», ул. Волошина, Ужгород).

- Экспозиция «Рождество на Иршавщине» в 20 - 30 гг. XX в. (Около 200 экспонатов, среди которых и древние вертепы).

6 января - экспозиции работают с 10.00 до 15.00;

7 января - в музее выходной день;

9 января - работает касса для посещения территории музея с 10.00 до 17.00 (закарпатский краеведческий музей, Ужгород).

- Новогодняя экспозиция ретро - (в праздники - по договоренности (районный историко-краеведческого музей, Иршава).

- Постоянная выставка работ мастера А. Коцки. 10.00 - 17.00 (мемориальный дом-музей народного художника Украины А.Коцки, ул. Виннична 20 Ужгород).

- Постоянная выставка произведений народного художника Украины Федора Манайла. Ежедневно, кроме воскресенья - понедельника - 9.00 - 17.00 (мемориальный дом-музей Ф.Манайла, ул Другетив 74, Ужгород).

- Постоянная выставка произведений народного художника Украины Владимира Микиты (визит по договоренности с автором) (авторский музей В.Микита, ул. Собранецька 68/2, Ужгород).





Программа новогодних и рождественских мероприятий в Ужгороде