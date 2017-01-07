Трамп разгонит верхушку ЦРУ и национальной разведки

05.01.2017 (15:52)

Победа Трампа это внутренняя революция в США

Избранный президент Дональд Трамп, известный своей резкой критикой в адрес разведслужб США, вместе с ведущими советниками обсуждает план реструктуризации и сокращения главного разведывательного ведомства страны, сообщает газета Wall Street Journal.

Ссылаясь на людей, знакомых с этими планами, газета пишет, что такое решение вызвано убежденностью Трампа, что Управление директора национальной разведки превратилось в раздутый и политизированный орган.

По данным газеты, одним из участников разработки плана реорганизации разведслужб является советник Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант Майкл Флинн, возглавлявший Разведывательное управление министерства обороны США, пока нынешний директор национальной разведки Джеймс Клэппер и другие не добились его смещения в 2014 году.

В последние месяцы и особенно в последние дни Трамп обрушивался с атаками в социальных сетях на разведывательное сообщество, критикуя и высмеивая их выводы о том, что Россия взломала и похитила переписку организаций Демократической партии и отдельных лиц, после чего передала ее WikiLeaks для публикации, чтобы помочь республиканскому кандидату победить в борьбе за Белый дом.

Один из людей, знакомых с планами Трампа, сообщил, что советники также работают над планом реструктуризации ЦРУ, предусматривающим сокращение персонала в его штаб-квартире в Вирджинии и направление дополнительных сотрудников для работы на местах во всем мире, пишет Wall Street Journal.

ЦРУ отказалось от комментариев.

Победа Трампа это внутренняя революция в США

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