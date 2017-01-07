В Закарпатье полиция задержала грузовик кругляка без документов (ФОТО)

05.01.2017 (16:36)

Закарпатская полиция задержала грузовик кругляка без документов

Вчера, 4 января, в пгт. Ясиня работники полиции остановили грузовик "ЗИЛ-131" под управлением 33-летнего местного жителя. Мужчина вез 5 кубометров древесины-кругляка, не имея на это соответствующих документов.

Транспортное средство с грузом изъято и помещено на спецплощадку Раховского отделения полиции.

Полиция усматривает в действиях водителя признаки уголовного преступления по ст. 246 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконная рубка леса. Такие действия наказываются штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого.

На Закарпатье вдоль трассы "Киев-Чоп" незаконно вырубили лес (ФОТО)