В Закарпатье у предпринимателя требовали денег угрожая убийством

05.01.2017 (17:06)

Полиция Закарпатья задержала вооруженного вымогателя

К закарпатским правоохранителям обратился житель села Верхняя Апша и сообщил, что у него требуют 1000 долларов США и угрожают убийством.

Сотрудники Тячевского отдела полиции выяснили, что 28-летний житель села Диброва Тячевского района требует деньги обосновывая это некачественным ремонтом автомобиля, который выполнил заявитель. Мужчина настаивал на передаче денег в одном из гаражей Верхней Апши. Заявитель рассказал полиции, что вымогатель бил его и угрожал пистолетом.

Вчера, 4 января, сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 189 Уголовного кодекса Украины, то есть вымогательство. Его поймали после передачи пострадавшим части денег, а именно 300 долларов США. Средства, помеченные люминесцентной краской, телефон, патроны и предмет, похожий на пистолет турецкого производства у подозреваемого изъяты. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания Тячевского отдела полиции. Мужчина уже имел дело с полицией в прошлом из-за факта мошенничества. Следствие продолжается.

Согласно действующему законодательству требование передачи имущества или совершения каких-либо действий имущественного характера с угрозой насилия над потерпевшим или его близкими родственниками наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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