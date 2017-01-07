Пинчуку дали понять, что воевать за сохранение власти будут до последнего украинца

05.01.2017 (17:26)

Нет развороту европейской и евроатлантической интеграции

Накануне Нового года Виктор Пинчук опубликовал в "The Wall Street Journal" статью с призывами к Украине, которые вызвали оживленную дискуссию.

Компромисс по ключевым пунктам, предложенным миллиардером Виктором Пинчуком, невозможен, считают в Администрации президента Украины.

"The Wall Street Journal" опубликовал колонку заместителя главы Администрации президента Константина Елисеева под заголовком "Уважение к Украине крайне важно для достижения длительного мира", сообщает "Европейская правда".

В ней он отвечает на статью Пинчука, в которой тот предлагал Украине уступить в крымском вопросе, отказаться от стремления к членству в ЕС и НАТО ради разрешения конфликта на Донбассе.

"Не могу согласиться с его (Пинчука) призывом к компромиссу, который базируется на опасениях. Страх и слабость – плохие советники. Они лишь разогревают аппетиты России", – заявляет Елисеев.

В статье перечислены три ключевых позиции Украины.

"Нет развороту европейской и евроатлантической интеграции. Это было бы сдачей независимости и суверенитета Украины", – отмечает Елисеев.

"Нет – торговле территорией Украины, будь то Донбасс или Крым. Эти территории не могут быть предметом торговли за мир", – заявляет он.

"Нет выборам на Донбассе, пока российские сапоги (военные) остаются на украинской земле", – подчеркивает представитель АП.

По его мнению, "договоренности на условиях России являются неправильной политикой".

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В общем смысл посыла абсолютно понятен - люди захватившие в Украине власть после Майдана не собираются эту власть отдавать! А для этого будут воевать до последнего украинца! А пока продолжают без виз идти в "Европу" через черную американскую жопу...