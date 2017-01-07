В Ужгороде оштрафовали магазины и банки за неубранный снег (ФОТО)

05.01.2017 (18:36)

Ужгородский горсовет проверял как выполняются требования по уборке снега

Работники отдела муниципальной полиции Ужгородского городского совета сегодня проверяли, как владельцы и арендаторы помещений, как руководители учреждений, организаций, ОСМД выполняют требования Правил благоустройства по уборке снега.

Проверки проводили в центре города, на улицах Швабской, Победы, на проспекте Свободы, территориях Нового района. По результатам проверки составлено 10 протоколов об административном правонарушении за неубранный снег, а также 15 предписаний, которыми зафиксированы отдельные недостатки - хозяева тут же их устраняли и результат впоследствии проверили работники отдела муниципальной полиции.

Основные нарушения допустили, за что впоследствии будут оштрафованы, предприниматели из магазинов на улице Швабской, площади Ш. Петефи и даже работники одного из отделений банков.

Ужгородская городская власть напоминает, что убирать и благоустраивать территорию возле своих предприятий, офисов, арендованных помещений обязаны те, кто там работает.

Действует оперативный штаб по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Ужгородском городском совете, в частности, вчера на его заседании, среди прочих, было поручено проводить системные проверки несоблюдение Правил благоустройства, ведь не убирая снег и лед нерадивые хозяева подвергают опасности ужгородцев и гостей города.

Напомним, вчера В Ужгородском горсовете прошло заседание оперативного штаба