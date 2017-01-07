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В Мукачево "слепой" таксист врезался в маршрутку (ВИДЕО)

05.01.2017 (19:12)
ДТП на ж/д вокзале в Мукачево
ДТП на ж/д вокзале в Мукачево
Вчера напротив железнодорожного вокзала в Мукачево произошла авария. Таксист на "ВАЗ-21099", выезжая на дорогу, не пропустил маршрутку, которая проезжала по ней.
Данное ДТП попало в объективы камер видеонаблюдения.
В результате столкновения у легковушки незначительные вмятины, о повреждении маршрутки неизвестно.
Как можно было не увидеть автобус, не понятно... С таким таксистом опасно куда-то и ехать...



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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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