В Мукачево "слепой" таксист врезался в маршрутку (ВИДЕО)

|ДТП на ж/д вокзале в Мукачево
Вчера напротив железнодорожного вокзала в Мукачево произошла авария. Таксист на "ВАЗ-21099", выезжая на дорогу, не пропустил маршрутку, которая проезжала по ней.
Данное ДТП попало в объективы камер видеонаблюдения.
В результате столкновения у легковушки незначительные вмятины, о повреждении маршрутки неизвестно.
Как можно было не увидеть автобус, не понятно... С таким таксистом опасно куда-то и ехать...
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