Спасатели в Закарпатье нашли заблудившегося одессита

05.01.2017 (19:56)

В Закарпатье спасатели нашли заблудившегося туриста

Сегодня, 5 января в 15:30 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что в районе долины Крачуняска Свидовецкого хребиа в Раховском районе Закарпатья, во время катания на лыжах потерял ориентир и заблудился 32-летний житель Одессы.

Для проведения поисково-спасательных работ к месту было направлено спасателей Ясинянского горного поисково-спасательного отделения. Работники ГСЧС оперативно нашли мужчину и в 16:30 доставили его на турбазу в долине Драгобрат, где турист отдохнул.



В медицинской помощи человек не нуждался.

Управление ДСНС Украины в Закарпатской области обращается к отдыхающим с просьбой на период ухудшения погодных условий воздержаться от походов в горы и прислушиваться к советам спасателей.

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