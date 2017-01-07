Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 6 января

06.01.2017 (01:51)

В Ужгороде переменная облачность, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, в горах местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный 7-12, местами порывы до 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 12-17 °, в горах местами 20-22 ° мороза, днем 8-13 °, в горах местами 16-21 ° мороза.

Утренние облака в Ужгороде продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 12-14 °, днем ​​8-10 ° мороза.

Температура за последние 130 лет 6 января:

МАКС: 10.2° (1988)

МИН: -24.5° (1955)

Народный прогноз погоды: 6 января все православные народы празднуют Рождественский сочельник. С этого дня наступают Рождественские морозы. Глубоко промёрзшая земля предвещает плодородие. По погоде этого дня предсказывают погоду декабря. Если в этот день тепло — весна будет холодной; метель — к урожаю пшеницы. В народе говорили: «Коли на Кутью небо звездисто — богатый приплод скота и много ягод будет». Если на сочельник случился снегопад, жди процветания хозяйства в новом году, а если мороз — в семье будет совет да любовь.