На Закарпатье женщина попала под колеса фуры (ФОТО)

06.01.2017 (09:51)

На Закарпатье фура сбила женщину

В обеденное время 5 января на автодороге "Мукачево-Ротатин" в с.В.Коропець Мукачевского района произошло ДТП с пострадавшими. Грузовой автомобиль МАН, за рулем которого находился частный предприниматель из Хустского района, двигаясь в направлении г. Иршава, совершил наезд на женщину, которая перебегала дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП 40-летнюю потерпевшую, жительницу с.Дилок, было доставлено в Мукачевскую ЦРБ, где врачи диагностировали у нее перелом костей таза и ушиб грудной клетки. Женщина госпитализирована в травматологическое отделение.

По факту нарушения правил дорожного движения, что привело к травмированию человека, полиция начала расследование. Обстоятельства ДТП выясняются.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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