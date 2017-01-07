На фестивале "Червене вино" в Закарпатье ожидается рекордное количество туристов

06.01.2017 (10:21)

11 января стартует самый масштабный фестиваль вина "Червене вино"

Фестиваль домашнего вина "Червене вино" давно стал визитной карточкой Закарпатья. В этом году концепция крупнейшего винного фестиваля "Червене вино" была изменена.

Так, на территории фестивального городка следующего фестиваля будут работать 16 пищевых павильонов (из них 6 гарантированно предусмотрено для предпринимателей города, 10 - всех желающих), 40 винных и 18 сувенирных.

Среди нововведений - владельцы винных домиков не смогут продавать продукты питания, а владельцы пищевых павильонов - вино. Также разработаны новые требования к участию в фестивале.

Участников фестиваля было определено путем аукциона, - сообщил руководитель Мукачевского туристско-информационного центра Максим Адаменко, - по его словам в городском парке во время праздника будут действовать три локации – виноваты, пищевые и сувенирные домики. Также на территории парка будут работать две сцены и два медиа-экрана, которые будут транслировать события из этих сцен.

На организацию нынешнего фестиваля будут потрачены средства, полученные с аукционов. В этом году ввели эксперимент в виде аукциона в трех категориях "вино", "рестораны", "сувениры". Домики имели возможность получить те участники, которые выложили большую сумму за их аренду. К аукциону допускались только производители вина, которые сами его производят и хранят.

"Всего на аукционе собрано 1 млн. 154 тыс. гривен , что на 400 тыс. больше, чем ожидалось. "Червене вино" - это самоокупаемый фестиваль, на организацию которого бюджет не вкладывает средств", - отмечает Адаменко.

Фестиваль будет проходить с 11 по 15 января 2017 в фестивальном городке парка "Победы"

Хедлайнерами фестиваля будут народные артисты Мария Бурмака, Павел Зибров, Степан Гига. Откроет фест группа Rock-H.

Какие фестивали в январе на Закарпатье не стоит пропустить?