Как возможно изготовить такую красоту из камня? (ФОТО)

06.01.2017 (10:27)

Лоренцо Бернини : Я победил мрамор и сделал его пластичным

Судя по реплике Лоренцо Бернини «Я победил мрамор и сделал его пластичным, как воск», еще совсем недавно был известен рецепт "размягчения" любого камня.

С одеждой, на которой видны не только кружева, но и швы, и фактура ткани. С телом, на котором складочки и оспинки. А может, что при ближайшем рассмотрении есть и поры кожи?...

А как насчет чистым намерением, мыслеформой, сознанием взаимодействуя с квантовыми структурами минералов? Не без подручных инструментов, разумеется.

«Мраморная вуаль». Дева Мария из мрамора в исполнении Джованни Страцца. Середина XIX века.

Вообще удивительных работ старых мастеров очень много.

Статуя «Целомудрие» Антонио Коррадини. Мрамор. 1752 год. Капелла Сан-Северо в Неаполе. Скульптура представляет собой надгробный памятник матери князя Раймондо, подарившей ему жизнь ценою собственной.

Скульптура «Похищение Прозерпины». Мрамор. Высота 295 см. Галерея Боргезе, Рим. Лоренцо Бернини создал этот шедевр, когда ему было 23 года. В 1621 году. «Я победил мрамор и сделал его пластичным, как воск».

Ещё более сложной аллегорией является памятник ( отцу князя Раймондо — Антонио де Сангро (1685-1757). Итальянское название этого монумента Disinganno часто переводится на русский как «Разочарование», но не в нынешнем общепринятом значении, а в церковнославянском — «Избавление от чар» (Капелла Сан Северо,в Неаполе)

«Избавление от чар» (после 1757 года) выполнено Франсческо Квироло и является самой известной из его работ. Памятник ценен тончайшей работой по мрамору и пемзе, из которой выполнена сеть. Квироло был единственным из неаполитанских мастеров, согласившимся на столь тонкую работу, остальные же отказались, считая, что при одном прикосновении резца сеть рассыплется на куски.

Подобных, почти современных работ (конец XIXв.) множество. Восхищает то, что многие углы в элементах сделать долотом, дрелью и шлифмашинкой невозможно. Обязательно должен встречаться скол, брак и т.д. Но его нет! Статуи сделаны идеально!