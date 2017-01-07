Москаль обратился к автомобилистам Закарпатья

06.01.2017 (10:50)

Закарпатье готово к морозам, - Москаль

На Закарпатье нет никаких чрезвычайных ситуаций, связанных с погодными условиями. Проезд по автодорогам области обеспечен в полном объеме, движение грузовых автомобилей по трассам международного и государственного значения, а также через четыре перевала на административной границе Закарпатья, восстановлено.

Все шесть автомобилей, которые были заблокированы между с.Вильшаны (Хустский район) и с.Мерешор (Мукачевский район) в результате схода снежной лавины, разблокированы техникой автодорожников, и спасателей Национального природного парка «Синевир». Пострадавших в результате схода лавины нет, проезд через дорогу местного значения «Колочава-Хуст» восстановлено.

По состоянию на 10.00 7 января в области есть два аварийных отключения электроэнергии локального характера. В Лисарня (Мукачевский район) дерево, упавшее оборвало линию электропередач, а в Сторожнице (Ужгородский район) из-за срабатывания автоматики отключена часть села. В ближайшие часы энергоснабжение будет восстановлено в полном объеме.

- Сегодня на Закарпатье надвигаются сильные морозы, температура воздуха в некоторых высокогорных населенных пунктах опустится до 26 градусов мороза, - отмечает Геннадий Москаль. - Напоминаем, что в области действуют 28 стационарных и 2 мобильных пункта обогрева, где любой может согреться и выпить чашку горячего чая. Адреса пунктов приведены ниже. Призываем жителей области и многочисленных туристов не оставаться на открытом воздухе в течение длительного времени, а всех автомобилистов, которые будут ездить сегодня в делах по области, просим помогать коллегам, что из-за поломок останавливаются на обочинах, и подвозить пешеходов между населенными пунктами.

Поздравляем всех с Рождеством Христовым и желаем приятных праздников в кругу родных и близких!





Адреса пунктов обогрева:









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