Ждать развязки недолго - в Украине начинается потрясающее политическое шоу !!!

06.01.2017 (11:51)

Пинчука "слышат" у избранного президента США Дональда Трампа

Cвоеобразный новогодний «подарок» подготовил воинствующей украинской хунте патриот-олигарх Виктор Пинчук… Социальные сети не утихают уже третий день. Его статья в американском издании Wall Street Journal с «болезненными компромиссами» буквально взорвала информационное пространство.

Предложения Пинчука уже раскритиковали все депутаты и чиновники, которые сидят у бюджетного корыта и наживаются на войне.

Ведь в этой публикации олигарх фактически вывел формулу компромисса ради достижения мира на Украине.

Мыслящая часть украинского общества понимает тупиковый путь, по которому движется страна на протяжении трех лет.

Минским соглашениям нет никакой альтернативы. Это понимают все: и здравомыслящие люди на Украине, и участники «нормандского формата», и даже уходящая "хромая утка" вместе со своей администрацией.

Однако попытка украинского олигархата заставить власти исполнять минские соглашения и прекратить войну наталкивается на отчаянное сопротивление режима.

Реакция, которая последовала на абсолютно спокойную и взвешенную статью Пинчука показывает, что партия войны не собирается сдавать своих позиций в Украине.

Сама идея прекращения войны на Донбассе и последующего мира (при всеобщей нищете) рассматривается властью, как "угроза национальной безопасности" - т.е. полная потеря власти и последующее уголовное преследование за все экономические и военные преступления...

На все телевизионные каналы кинули массовый десант общественных псевдоактивистов и псевдополитологов , жалких продажных депутатишек и другую проплаченную "возмущенную" массовку - мочить Пинчука!

На Украине за подобные вещи тебя могут просто убить. Люди, которые пытаются выступать против режима, заходят в группу риска.

Их могут просто физически ликвидировать.

Пинчук, как умный человек, эти риски просчитывает — значит у избранного президента США Дональда Трампа его "слышат".

Ждать развязки остается недолго - 15 января в Киев с "прощальной гастролью" прилетит Байден, а 20 января 2017 года избранный президент Трамп принесет присягу и вступит в должность...))) После этого в Украине начнется потрясающее политическое шоу !!! Запасаемся попкорном !!!