Вниманию туристов! В горах Закарпатья остается лавинная опасность

06.01.2017 (12:03)

В Закарпатье сохраняется повышенный уровень лавинной опасности

По сообщению Закарпатского центра по гидрометеорологии в звязи с метелью, 6 - 7 января в высокогорье Закарпатской области сохраняется III (повышенный) уровень лавинной опасности.

Сейчас лучше вообще воздержаться от похода в горнe. местностm. Если же все-таки Вы оказались в горах в момент схода лавины, придерживайтесь основного порядка действий, которые помогут выжить при этом.





Итак, в случае схода лавины в горах действуйте следующим образом:

1) как можно скорее отбегите с ее пути, спрячьтесь за любым укреплением (скалой, крепким деревом и т.д.);

2) сбросьте с себя тяжелое снаряжение (рюкзак, лыжные палки и т.д.) - это увеличит Ваши шансы не оказаться под лавиной;

3) в момент наивысшей опасности примите горизонтальное положение, прижав колени к животу и сориентировав тело по движению лавины, закройте рот и нос шарфом или перчаткой;

4) когда лавина Вас настигла, выполняйте плавательные движения и держитесь, по возможности, с края лавины, где скорость движения меньше;

5) если Вас накрыло снегом, создайте пространство вокруг лица и грудной клетки - это поможет дыханию;

6) после остановки лавины определите свое положение (где верх и низ), набрав слюну и дав ей вытечь изо рта;

7) по возможности держите руку прямо над головой по направлению к снежной поверхности - это поможет спасателям найти Вас;

8) не паникуйте и ни в коем случае не позволяйте себе заснуть

9) не кричите внутри лавины, поскольку снег полностью поглощает звуки, а крик и бессмысленные движения только избавят Вас сил, кислорода и тепла;

10) если есть возможность, потихоньку разгребайте снег и продвигайтесь вверх к поверхности.





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