Сергей Поярков : Пашинский уже давно не человек. Это символ мерзости

06.01.2017 (12:07)

Коалиция, су*а, сажай Пашинского, пока не поздно

Про новогодний инцидент с козлом Пашинским написали почти ВСЕ. Но НИКТО, похоже, не написал о главном: чем мы с вами отличаемся от Пашинского?

Итак, идет по дороге украинский народ. Собственно, почему идет? Потому что он не богат, иногда даже на маршрутку не хватает. Заглох микроавтобус у одного представителя народа, и, слава Богу, другой представитель народа, или, если хотите, Майдана, слегка "теплый" перед Новым Годом, решил-таки помочь и подтолкнуть. Собственно, мы с вами поступили бы точно так же. Мы же не пашинские и не януковичи. Для нас естественно помочь человеку в беде, а не поиздеваться над ним.

И вот идет этот украинский народ в лице водителя и пешехода, помогающего толкать заглохший микроавтобус и, естественно, рассуждает о том, что именно из-за этих пидорасов из Кабмина, из-за этих подонков из Верховной Рады, из-за этих мерзавцев-чиновников их жизнь (наша жизнь) так далека от Евросоюза.

И что в следующий раз за эту свору негодяев мы уже точно не проголосуем.

Что не хватает денег на коммуналку, ни на нормальную машину, ни на аккумулятор, "сдохший" в самый неподходящий момент – и, собственно, кроме как на бутылочку "Шейка" в кармане денег ни на что не осталось.

И вся сегодняшняя нескладуха – благодаря именно тем феерическим мудакам, которые руководят нашей страной.

И тут, то ли Дед Мороз, то ли сама Судьба посылает им именно ту скотину, из-за которой их жизнь давно превратилась в кошмар совсем не европейского толка.

Зажравшееся чмо Пашинский и его чмиха, отпустив охрану, после киношки, лихо, с ветерком возвращаются домой. Хочу напомнить, Пашинский – это именно то чмо, которое слямзило и продало мимо бюджета нефтепродукты Курченко, и проиграло суды Добродомову. Это именно то чмо, которое украло житомирскую фабрику у американского инвестора и проиграло ему все суды в Украине. Это именно то чмо, благодаря которому украинские минометы разрываются в руках у украинских солдат. Это чмо, обогатившееся на "Укроборонпроме" и пристроившее свое чмятко на теплую должность – именно это чмо возвращается к себе домой. На новеньком "мерсе". И это чмо настолько уверено в своей чванливой безнаказанности, что оно катится по жизни уже даже не как сыр в масле, а как говно в шоколаде. Именно чмо, живущее за счет тех, чей микроавтобус заглох и который они толкают по дороге, проклиная именно то конкретное чмо, которое решило проехать мимо них – волею Судьбы и Деда Мороза.

Чму, живущему за счет украинского народа, очень не понравился запах украинского народа и то, что аккумулятор у них сел – по причине того, что чмо обокрало этот украинский народ. А на новый аккумулятор тупо нет денег. И чмиха этого чма выглядывает из машины и начинает, собственно, тем, за чей счет эта чмиха едет на "Мерседесе", высказывать свое чмошное "фе!". Понятно, что народ, который вышел на Майдан и благодаря которому это чмо прорвалось во власть, послал чмо и его чмиху матом. А разве мы с вами поступили иначе, выйдя на Майдан?

Будь чмо не чмом, оно бы не материлось. Оно бы стало, припарковалось на обочине, включило аварийку, вышло бы – не будь оно чмом – и спросило бы: мужики, во-первых, с Новым Годом и не ругайтесь! Я же не чмо, а нормальный человек. И поэтому, во-вторых, может вам помочь? Может чего-то надо? Может, на буксир? А то Новый Год, так захотелось поработать добрым Дедом Морозом! Но такая мысль может прийти в голову вам или мне. Это вы или я можем великодушно простить мужика, слегка выпившего. Это так просто, просто простить и просто помочь. Но то, что легко и без подсказки можем мы с вами, чмо звероподобно-пашино-образное не может генетически. Пашинская падаль физиологически не в состоянии сказать: да хрен с вами – нате вам сто долларов на аккумулятор, я ж за ваш счет, собственно, живу и купило этот "Мерседес", вас обокрав персонально. На Новый Год дарю вам на аккумулятор 100 долларов! И от жены, типа Снегурочки – еще 100.

Но чмо не было бы чмом, если бы оно чмом не было. Сочувствие, милосердие, сострадание – для чма это признаки лоховства. За то, что мы с вами не чмы, чмо считает нас лохами. Чмо решило не просто обматерить в ответ. Чмо решило "самообороняться" с боевым и очень недешевым пистолетом марки "Глок". Ну, как же – на него же вышли с матом наперевес и оно, чмо, резко забздело. Мне кажется вполне естественным, что если в ответ на ваше крепкое словцо достают пистолет, и досылают патрон в патронник, то это – вполне уместно: зарядить бутылкой по голове доставшему, дославшему и по совместительству – охреневшему чму. Именно это конкретное чмо прострелило ногу и именно тому народу, за счет которого это чмо попало во власть. В голову этого животного – Пашинского – в принципе даже не могла прийти мысль помочь людям подтолкнуть заглохший микроавтобус. Быть Пашинским и остро не вонять говном – это так же невозможно, как быть щенком и не пить из унитаза.

Я надеюсь, что вы, читающие эти строки, вполне отдаете себе отчет, что это НАШУ С ВАМИ НОГУ прострелил гнидный петух, вор и чмо высшего разряда Пашинский? Пуля Пашинского попала в каждого, кто выходил на Майдан, в каждого, кто был на фронте. И, кстати, в каждого, кто сдуру голосовал за политическую скотобазу, больше известную как "Народный фронт".

Я очень надеюсь, что Дед Мороз и сама Судьба не перестанут являть нам чудеса и в дальнейшем. Я уверен, что этот народ обязательно обстреляет кортеж чма, когда оно будет убегать от своего народа. Я уверен, что народ обязательно в этот кортеж попадет. И я думаю, что народ должен обязательно вытащить это чмо, достать его, выколупать наружу – и показать чму, что судьба Каддафи – это ландыш майский по сравнению с тем, что ожидает это чмо из "Народного фронта". Народ именно поэтому и дает нулевой рейтинг "Народному фронту" по всем соцопросам, потому что чмошность этой политической шайки символизирует лично господин Пашинский, который в предновогоднюю ночь, вместо того, чтобы покаяться и помочь представителям того народа, за счет которого эта чмошная гнида и жирует, он достал личный именной пистолетик и выстрелил своему народу в ногу. Не обижайся, падла конченная, когда тебе, козлу, будут лепить ответку!

Звание заслуженного или народного пид*ра пусть присваивает Пашинскому посмертно справедливый трибунал.

И когда "наступник" Пашинского будет вешать своего "папередника", я гарантирую овации всей аудитории. И мне очень-очень жаль, что у тех, в кого стрелял Пашинский, было нечем отстреливаться. Поэтому закон о владении короткоствольным оружием крайне необходим в нашем государстве. Если бы он был принят и работал, то уже на следующей неделе мы бы жизнерадостно отпраздновали всей страной 9 дней по дохлому смрадному псу Пашинскому.

Я хочу озвучить тебе, пид*р "Народного фронта", мечту миллионов украинцев: у нас есть острое желание засунуть тебе твой сраный пистолет в ж*пу – и стрелять, пока не закончатся патроны в обойме. А потом взять запасную – и повторить! А как правило, желания миллионов в нашей стране рано или поздно осуществляются! И я категорически соглашаюсь с мыслью, которую высказали очень многие украинские патриоты, что Пашинского принципиально нужно посадить. Отдельно хочу отметить блог Мирослава Гая – красава!

Но кто меня отдельной строкой взбесил – так это народный депутат Емец. Леня, я голосовал за тебя на своем округе. И это взваливает на меня личную ответственность за то, что ты стал народным депутатом. Если ты как депутат не увидел в действиях Пашинского ничего возмутительного и искренне бросился его защищать – поверь мне, дорогой, что я свою меру ответственности за то, что ты стал депутатом, буду нести по полной программе. На следующих выборах я обойду весь твой мажоритарный округ, где, кстати, я живу, и лично буду просить за тебя не голосовать. Я позвоню всем своим друзьям и знакомым – и Мочанову, и Мухарскому, и Лыжичко, и еще сотням уважаемых и известных в Украине людей. Уверен, 90% мне посочувствуют и помогут.

Если ты не видишь в действиях Пашинского ничего предосудительного – ты становишься его соучастником. Категорически прошу тебя иначе оценить действия Пашинского. В противном случае – поверь мне, что на нашем Печерске я организую тебе личный Автомайдан, который не даст тебе возможности на грядущих выборах стать народным депутатом Украины, отдохнешь, поразмыслишь. Уверен, тебе пойдет на пользу.

Если ты не видишь ничего противозаконного в действиях Пашинского и будешь настаивать на своем мнении – я сделаю все, чтобы ты никогда больше не попал в Верховную Раду. Это – моя ответственность – как избирателя и как гражданина. Если мой депутат защищает Пашинского, а не его жертву – это моя обязанность перед страной: сделать так, чтобы этот депутат больше никогда не был народным депутатом.

И это касается каждого из нас, ходившего на выборы. Мы в ответе за тех, кого мы привели в Верховную Раду. Тут дело даже не в Пашинском и не в Емце. Наш с вами общий гражданский долг – любую ох*евшую власть сажать на жопу ровно. А если мы этого делать не будем, она, с*ка, будет стрелять нам в ногу или бить наших детей на Майдане. Потому что Пашинский, простреливший ногу человеку, ничем не отличается от "беркутовца", стрелявшего в Майдан.

Дорогие депутаты, собирающиеся лепить горбатого и отмазывать Пашинского: ваша политическая карьера закончится нахрен в самой жесткой форме. Мне вплоть до вооруженного сопротивления не хочется терпеть, когда Янукович тянет мазу за Захарченко, Найем – за Лещенко, а Емец – за Пашинского. И это именно то, что нужно поменять стране в первую очередь. Хватит, су*и, выгораживать своих, плюя на закон!

Леня, я, честно говоря, от тебя такого не ожидал. Заруби на своем юридическом носу, что ты не имеешь права защищать пид*раса-однопартийца только потому, что ты находишься с ним в одной политической силе. Если ты – человек, а не мудак, поступай по совести и закону, а не по партийной солидарности. Иначе ты становишься похож на козлов Найема и Лещенко, на дуру Топольскую и прибацанную Надю Савченко. И давайте не забывать, что мы с вами персонально отвечаем за всех тех, кого выбираем. И это наша с вами обязанность с них спросить и заставить ИХ бояться НАС. У каждого народного депутата я требую защитить того, в кого стреляли, а не отмазывать стрелявшего коллегу по скотобазе.

P.S. Кстати, сам термин "говно в шоколаде" так прекрасно применим ко всей нынешней коалиции, не так ли? Коалиция, су*а, сажай Пашинского, пока не поздно. А то не просто сама сядешь – В ЗЕМЛЮ ЛЯЖЕШЬ, бл*дина ох*евшая!!!

Пашинский – это уже давно не человек. Это символ той мерзости, которая душит нашу страну и стреляет в нас. Это символ той гадины, которую нам необходимо убить, чтобы выжить. Или она убьет нас.

Уверен, моя подчеркнутая сдержанность и вежливость не обидела ни одного патриота. Слава Нации! Смерть пашинским!

СЕРГЕЙ ПОЯРКОВ