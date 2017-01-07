Маленькие дети колядовали в мэрии Ужгорода (ФОТО)

06.01.2017 (13:14)

В Ужгородский горсовет пришли маленькие колядники

Праздничную атмосферу и настроение работникам Ужгородского городского совета подарили дети из образцового вокального ансамбля Ужгородского городского центра досуга - дома культуры «Перлинка».

Замечательные колядки, в том числе малоизвестные, поздравления, искренние эмоции юных исполнителей невероятно тронули всех.

Детей поблагодарили за коляду, мэр Ужгорода Богдан Андриив вручил им подарки.

Богдан Евстафьевич также поблагодарил работников горсовета за работу в течение всего прошлого года, поздравил с Рождеством Христовым, пожелал здоровья, мира, любви и мудрости, щедрого стола на Святой ужин и веселого колядования.

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