Бойцы 128-й бригады присоединилась к ликвидации последствий непогоды в Закарпатье

06.01.2017 (15:26)

Бойцы 128-й бригады помогают убирать снег на Закарпатье

Военнослужащие 128-й отдельной горно-пехотной бригады Вооруженных сил Украины подключились к ликвидации последствий снегопадов в Закарпатской области, сообщил первый заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Локота.

"Еще осенью во всех воинских частях были отработаны планы задействования оперативных групп на случай таких погодных условий. Уже сегодня в Закарпатской области работают военнослужащие 128-й бригады, они помогают в ликвидации последствий непогоды", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

А.Локота также отметил хорошее состояние техники, находящейся на балансе армии.

"На сегодняшний день состояние военной техники в армии намного лучше, чем раньше. Поэтому вопросов нет вообще. Как вы знаете, инженерные подразделения военных частей неоднократно помогали в аналогичных условиях в Сумской и Одесской областях – после соответствующих обращений местных властей и подразделений ГСЧС", - подчеркнул он.

Первый замкомандующего Сухопутными войсками также отметил, что из-за сложных погодных условий планы учений не менялись.

"Война не откладывается, когда холодно и мороз, также не откладываются и учения. У меня нет такой информации, что то или иное мероприятие было перенесено только из-за погодных условий. Переносов и быть не может, так как должен быть достаточный уровень подготовки и оперативно принятые решения", - подчеркнул он.

Вниманию туристов! В горах Закарпатья остается лавинная опасность