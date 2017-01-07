Запись разговора Пашинского : Когда захватим власть, ушлепков расстреляем первыми (АУДИО)

06.01.2017 (17:40)

Портнов выложил запись Пашинского

Рейтинг: 8

Под "ушлепками", по словам человека, голос которого похож на голос Пашинского, окружение президента "даже воровать не умеет"..Бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов разместил запись разговора, который, по его словам, состоялся между нардепом Сергеем Пашинским и экс-замглавы Днепропетровской ОГА Геннадием Корбаном."Возомнившая себя большим начальником облезлая политическая обезьяна, а по совместительству депутат Народного Фронта Пашинский с хвастовством и надменностью о захвате власти, дружбе с президентом и о том, как нужно воровать", - подписал аудиозапись Андрей Портнов в своем фейсбуке.В ходе разговора человек, голос которого похож на Пашинского, обещает захватить власть."Я - друг президента. Мы захватим власть для президента. И вот этих ушлепков, которые его окружают и врут, что мы - враги, мы расстреляем первыми. Они ничего делать не умеют. Даже воровать не умеют", - подчеркнул он.