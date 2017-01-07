Митрополит Онуфрий поздравил верующих с праздником Рождества Христова (ВИДЕО)

06.01.2017 (19:15)

Митрополит Онуфрий обратился к верующим

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В праздник Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился с традиционным видеообращением к многомиллионной пастве. Митрополит Онуфрий поздравил верующих с праздником Рождества Христова."В эти святые дни наши сердца переполняются благочестивыми воспоминаниями о великой тайне Боговоплощения, – сказал Предстоятель. – Какая удивительная история! Сын Божий, Который является Творцом видимого и невидимого мира, для Которого небо – престол, а земля – подножие ног, не находит себе места в гостинице, а рождается в бедной пещере".Вспоминая Евангельское повествование о поклонении пастухов и волхвов новорожденному Спасителю, Блаженнейший владыка отметил: "И мы в эти дни также с особым смирением и с любовью кланяемся своему Спасителю и спасибо за то, что Он по Своей безмерной любви к нам пришел на землю, принял на Себя нашу человеческую природу, освятил ее, очистил, и уничтожил наши грехи". "В эти святые дни мы молимся за нашу Украинскую землю, – продолжил Предстоятель, – за наш народ и просим, чтобы Бог послал нам Свой благодатный мир. Мы просим, чтобы Бог благословил всех нас"."Пусть в эти дни наши сердца особенно наполняются благодарной любовью к Богу и друг к другу. Счастья Вам, пусть Бог всех вас хранит".