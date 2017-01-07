Визит Байдена может в конец испортить отношения Киева с Трампом

|Байден и его команда усиленно гасят все свои украинские скандалы
Вице-президент США Джо Байден летит в Украину, чтобы «подобрать хвосты» и решить свои вопросы. Для этого он оставит в Киеве представителя администрации действующего президента США Барака Обамы.
Такое мнение журналист Александр Дубинский высказал на своей странице в Фейсбук.
«С ним может приехать один из представителей администрации Обамы – которого оставят здесь, в Украине. Помогать НАБУ. Ходят слухи, что этим представителем может быть сама Псаки — бывший прокурор, а потом спикер Белого дома», — рассказал он.
По мнению Дубинского, помощь американских политиков НАБУ – это лишь версия для публики, а на самом деле у Байдена другие цели в Украине.
«На самом деле Байден и его команда усиленно гасят скандал с Манафортом, которого «мудрые» Петровы холопы превратили в преступника. А параллельно Байден, «помогая НАБУ», пытается решить вопросы Бурисмы Злочевского и «потереть» записи о делах своей команды с разными инвестфондами и банками (в том числе ICU и Фондом гарантирования), а также о земельных операциях», — написал он.
Как известно, нефтегазовая компания «Бурисма», осуществляющая свою деятельность в Украине, частично принадлежит экс-министру экологии Николаю Злочевскому. По открытой информации, в совет директоров этой структуры входит Хантер Байден — сын Джо Байдена. Его неоднократно замечали в компании со Злочевским, против которого в Украине открыта масса уголовных дел.
Сам Злочевский находится за границей в бегах от украинского правосудия, которое, очевидно, не прилагает усилий для наказания экс-министра.
Отметим, что украинский дипломат Богдан Яременко считает, что предстоящий визит Байдена в Украину может испортить ее отношения с Трампом.
Трамп избавится до инаугурации от всех "политических" послов Обамы
Рейтинг: 6
Комментарии
Рейтинг: 13
Банда барыг при обаме разворовала экономику США,ради минутной выгоды они слили остатки промышленной мощи и сделали Америку дорогой помойкой.Пока Америку изнутри терзали спекулянты,Европа и Китай выросли до недосягаемых высот,еще десяток стран стали независимы от Америки.Судорожные попытки партии войны США вывели Трампа в президенты,но это станет только новым витком междоусобной войны бывших правителей мира.А через восемь лет в рейтингах богатейших корпораций мира будут только китайцы,так что времени у Трампа очень мало.
Рейтинг: 10
Ой..,переобуться на лету? Да легко!