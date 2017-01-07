Визит Байдена может в конец испортить отношения Киева с Трампом

06.01.2017 (20:43)

Байден и его команда усиленно гасят все свои украинские скандалы

Вице-президент США Джо Байден летит в Украину, чтобы «подобрать хвосты» и решить свои вопросы. Для этого он оставит в Киеве представителя администрации действующего президента США Барака Обамы.

Такое мнение журналист Александр Дубинский высказал на своей странице в Фейсбук.

«С ним может приехать один из представителей администрации Обамы – которого оставят здесь, в Украине. Помогать НАБУ. Ходят слухи, что этим представителем может быть сама Псаки — бывший прокурор, а потом спикер Белого дома», — рассказал он.

По мнению Дубинского, помощь американских политиков НАБУ – это лишь версия для публики, а на самом деле у Байдена другие цели в Украине.

«На самом деле Байден и его команда усиленно гасят скандал с Манафортом, которого «мудрые» Петровы холопы превратили в преступника. А параллельно Байден, «помогая НАБУ», пытается решить вопросы Бурисмы Злочевского и «потереть» записи о делах своей команды с разными инвестфондами и банками (в том числе ICU и Фондом гарантирования), а также о земельных операциях», — написал он.

Как известно, нефтегазовая компания «Бурисма», осуществляющая свою деятельность в Украине, частично принадлежит экс-министру экологии Николаю Злочевскому. По открытой информации, в совет директоров этой структуры входит Хантер Байден — сын Джо Байдена. Его неоднократно замечали в компании со Злочевским, против которого в Украине открыта масса уголовных дел.

Сам Злочевский находится за границей в бегах от украинского правосудия, которое, очевидно, не прилагает усилий для наказания экс-министра.

Отметим, что украинский дипломат Богдан Яременко считает, что предстоящий визит Байдена в Украину может испортить ее отношения с Трампом.

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