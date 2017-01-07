Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 7 января

07.01.2017 (07:28)

В Ужгороде переменная облачность, без существенных осадков.

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный 7-12, местами порывы 15-20 м / с. Температура воздуха 16-21 °, днем 12-17 °, в горах местами ночью 22-25 °, днем 19-21 ° мороза.

Уже утром небо в Ужгороде затянулось облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный 9-14 м / с. Температура воздуха 17-19 °, днем 12-14 ° мороза.

Температура за последние 130 лет 7 января:

МАКС: 11.3° (1994)

МИН: -25.0° (1947)

Народный прогноз погоды: 7 января отмечается Рождество — один из главных христианских праздников.

С прежних времен это день примирения, доброты, миролюбия, прославления Христа. Наши предки приметили, если в этот день тепло — весна будет холодная. Если же в день Рождества холодно и вьюга, будет холодно и летом. Густой иней и снег в этот день предвещали летом изобилие хлеба и малины. Несмотря на торжество этого праздника, светлый, ясный день указывал на неурожай. А много звезд на небе — на урожай грибов, ягод и гороха.