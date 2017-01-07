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Спасатели в Ужгороде освободили лебедей и уток из ледового плена (ФОТО)

07.01.2017 (09:57)
В Ужгороде спасатели освободили лебедей и уток из ледового плена
В Ужгороде спасатели освободили лебедей и уток из ледового плена

В Ужгороде, под пешеходным мостом, на Театральной площади во льдах оказалась стая диких уток и лебедей. Из-за низких температур река Уж покрылась льдом и около 200 птиц осели в проруби.

Ради недопущения гибели пернатых 6 января спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения развернули посреди Ужа настоящую спасательную операцию.

С помощью бензопилы и ледоруба бойцы ДСНС разрубили лед и увеличили площадь зеркала воды, для свободного движения птиц по воде.

Морозы в Ужгороде вытесняют лебедей из реки (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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