В Закарпатье есть село с рождественским названием Вертеп (ВИДЕО)

07.01.2017 (10:14)

Закарпатское село с рождественским названием Вертеп

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В "рождественском" селе живёт всего 500 человек. Сами жители шутят, что в вертепе появился на свет не только Иисус Христос, но и все они.Традиции Рождества в селе с необычным названием тщательно соблюдают уже сотни лет.В селе Вертеп двойной праздник: именно Рождество местные жители считают главным праздником года. То, что их населенный пункт 700 лет назад назвали Вертепом, уверены - не случайно.Накануне Рождества на улицы Вертепа выходит детвора. В руках - собственноручно сделанные звезды. Ходят по домам и колядуют. За это получают деньги и сладости. Разодетые отправляются во все ближайшие села с рождественскими веселыми поздравлениями. Говорят: за один день поют и танцуют для сотен людей. А часть заработка потом отдают в церковь.В полночь все жители селе собираются на службу в храме. Затем семьи садятся за праздничный стол. А с утра снова ждут колядников. Потому что от этого зависит удача в следующем году.В 1944 году село переименовали в Романовку. Но название не прижилось. Поэтому вернули старое - Вертеп.Журналисты накануне Рождества побывали в селе с необычным названием и увидела, как готовятся к празднику.