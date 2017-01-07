В Рождественскую ночь над Закарпатьем сошел разящий полумесяц (ФОТО)

07.01.2017 (11:37)

В ночь на Рождество над Закарпатьем засиял впечатляющий полумесяц

Ночное небо над Закарпатьем в ночь перед Рождеством озарил чрезвычайно выразительный полумесяц.

Отметим, что традиционный атрибут рождественского обряда колядования - звезда. Ведь, по легенде, на небе засияла Вифлеемская звезда, которая сообщала миру о рождении Спасителя и указывала путь к Царю всех людей.

Однако, именно полумесяц часто применяется в православной символике.

Кресты на куполах православных храмов имеют свою особую форму, которая заметно отличается от более привычных четырех и восьмиугольных. Полумесяц (цата), расположенный в нижней части креста, не имеет никакого отношения ни к мусульманской религии, ни к победе над мусульманами (хотя эта версия и встречается в литературе).

В Византии тех времен цату связывали с царской властью.

В иконографии цата участвует как элемент святительского облачения Святителя Николая Чудотворца, а также встречается на других иконах: Святой Троицы, Спасителя, Пресвятой Богородицы. Из этого можно сделать вывод, что цата на кресте связана с Иисусом Христом в его роли Царя и Первосвященника. Крест же на куполе храма напоминает о принадлежности его Царю царствующих и Господу.

Упоминаются и другие значения полумесяца: так, например, говоря о Вифлеемской колыбель, которая приняла младенцем Христа, рассматривают полумесяц как форму евхаристической чаши и крещальной купели, которую еще называют кораблем церковным.

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