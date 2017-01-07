Президент США Трамп признал возможность кибератак, но не их влияние на выборы

07.01.2017 (11:38)

Трамп : Обама и Клинтон гудбай!

Избранный президент США Дональд Трамп признал возможность кибератак российских хакеров на американские компьютерные системы, однако заявил, что они не повлияли на результаты выборов в стране, сообщает The New York Times.

"В то время как Россия, Китай, другие страны, группы и люди постоянно пытаются проникнуть в киберинфраструктуру наших государственных учреждений, предприятий и организаций, включая Национальный Комитет демократов, не было абсолютно никакого влияния на исход выборов, включая то, что не было никакого вмешательства в работу машин для голосования", − заявил Трамп после встречи с представителями спецслужб США, которые расследуют хакерские атаки.

"У меня была конструктивная встреча и разговор с руководством разведывательного сообщества сегодня. Я испытываю огромное уважение к труду и службе, проделанной мужчинами и женщинами этого сообщества для нашей великой нации", − отметил избранный президент.

Ранее американская разведка обнародовала данные своего расследования кибератак во время предвыборной кампании. Согласно документам, за этим стояло российское правительство и непосредственно Владимир Путин: он лично дал указание устроить кибератаки на штаб демократов, чтобы очернить их кандидата Хиллари Клинтон. Полагают, что тут дело могло быть в старых обидах: мол, ещё в 2011-м Клинтон заявила о подтасовках на парламентских выборах в РФ, а Путин это запомнил.

WikiLeaks высмеяла источники, на которых американская разведка выстроила свой доклад о русских хакерах, которые якобы вмешивались в выборы в США. Авторы портала на странице организации в Twitter обратили внимание на то, что в докладе "есть интересная оговорка", согласно которой документ составлялся "на просмотре телевидения и твитов".

А в Украине бесславные ублюдки все никак не смирятся с победой Трампа и продолжают лить грязь на избранного Президента США и всей Украины!